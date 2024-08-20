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ПолитикаНовостиНидерланды

У людей в Саксонии и Тюрингии особые взгляды.

На выборах 1 сентября остро стоят вопросы правительственной власти и потенциальное влияние AfD в Саксонии и Тюрингии. Таково общее мнение.

 and  Lauren Adams
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В Дрездене люди gather с радужной flagой, противопоставляя себя правоэкстремизму, также представляя...
В Дрездене люди gather с радужной flagой, противопоставляя себя правоэкстремизму, также представляя Саксонию.

Содержание

  • Вопрос опроса на выходные
  • Предпочтительный ведущий партийный лидер
  • Общественные проблемы и тревоги
  • Поддержка Украины
  • Ключевые проблемы и политический фокус

Ближайшие региональные выборы избирателей - У людей в Саксонии и Тюрингии особые взгляды.

Согласно исследованию, проведенному опросным агентством forsa от имени stern и RTL, правая партия «Альтернатива для Германии» (АфД) могла бы стать самой сильной партией в Саксонии и Тюрингии. Однако решающую роль в формировании правительства, скорее всего, сыграет Альянс Сахры Wagenknecht (BSW). К основным проблемам общественности относятся конфликт в Украине, инфляция и действия федерального правительства, как было выявлено в опросе.

Вопрос опроса на выходные

В Саксонии и Тюрингии АфД занимает прочные 30%. ХДС удерживает первое место в Саксонии, и если они объединятся с BSW, они смогут сформировать абсолютное большинство. В Тюрингии партия Wagenknecht могла бы занять второе место, что дает ей право возглавить коалицию с ХДС. Однако для получения необходимого большинства мест потребуется помощь СДПГ в коалиции ХДС-БSW. Другие многопартийные коалиции, включающие АфД, теоретически возможны, но маловероятны из-за отказа других партий. ХДС отказывается формировать коалицию с Левой партией.

Предпочтительный ведущий партийный лидер

На прямых выборах главы правительства в Саксонии 50% избирателей проголосовали бы за Михаэля Креtschmer от ХДС. Его преследует Йорг Урбан от АфД. Поддержка кандидата BSW Сабине Циммерман низкая из-за низких рейтингов партии.

В Тюрингии Бодо Рамелов от Левой партии лидирует с 42% голосов, отставая от своих оппонентов от АфД и ХДС. Поддержка кандидата ХДС Марио Войта составляет всего 10%, и он не является сильным кандидатом для своей партии.

16% жителей Тюрингии проголосовали бы за Бьёрна Хёкке от АфД в качестве министра-президента на прямых выборах. Подобно Войту, Хёкке испытывает трудности в общении с широким спектром избирателей, добиваясь лучших результатов среди мужчин, рабочих и тех, кто недоволен правительством Рамелова.

Общественные проблемы и тревоги

Подобно предыдущим местным выборам, федеральные политические вопросы вызывают сильный интерес у партий и избирателей. В Саксонии беспокойство вызывает рост насилия, конфликт в Украине или иммиграция. Две трети людей недовольны политикой федерального правительства.

В Тюрингии доминирует страх эскалации конфликта в Украине, а также недовольство коалицией «Светофор».

Поддержка Украины

Большинство респондентов в Тюрингии и Саксонии считают, что Германия не должна отправлять больше оружия в Украину. Примерно 25% хотят сохранить existing военную помощь, и лишь небольшое меньшинство выступает за увеличение поддержки.

Когда респондентов спрашивали о самой важной проблеме в своих странах, чаще всего упоминалась иммиграция. Значительная часть жителей Саксонии также обеспокоена угрозой праворадикального экстремизма, хотя в Тюрингии это меньше беспокоит. Традиционные проблемы, такие как образование, финансовая стабильность и инфляция, являются основными проблемами в обеих регионах, а политика климата является наименее приоритетной.

Учитывая интерес к иммиграции, респондентов также спрашивали, что важнее: лучшая интеграция или прекращение иммиграции. За исключением АфД, сторонники всех партий в Саксонии приоритетнее считают интеграцию. Однако многие избиратели BSW и ХДС также выступают за полную остановку иммиграции.

В Тюрингии большинство избирателей BSW поддерживают прекращение иммиграции.

Источник данных: Данные были собраны маркетинговым и исследовательским институтом forsa для Stern и RTL Германия с 7 по 14 августа 2024 года с помощью представительного онлайн-панели Forsa-Omninet-Panel. Размер выборки: 1041 респондент в Саксонии; 1011 респондентов в Тюрингии. Статистическая погрешность: +/- 3 процентных пункта

Нидерланды могли бы выразить свою позицию по конфликту в Украине и поддержку политики Германии из-за тесной связи глобальных политических вопросов. В контексте коалиций и партийного руководства партнерства между политическими образованиями в Германии, такими как ХДС и BSW, могут представлять интерес для международных наблюдателей, в том числе тех, кто находится в Нидерландах.

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