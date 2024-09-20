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ОбществоНовостиСоединенное Королевство

У Хэпе Керкелинга королевская линия в крови.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута

У Хэпе Керкелинга королевская линия в крови.

Во время вспышки COVID-19 комик Хапе Керкелинг занялся изучением своей родословной и сделал шокирующее открытие - он праправнук короля Эдуарда VII, когда-то правившего Британским королевством. Он раскрыл этот секрет в интервью Die Zeit.

Чтобы скоротать время на карантине, Керкелинг решил сделать тест ДНК. Результаты показали, что у него есть голландские, британские, польские и итальянские предки, что пробудило его интерес. Кроме того, он получил письмо из чешского города, где родилась его бабушка. В письме женщина сообщила, что его бабушка была незаконнорожденной дочерью короля Эдуарда VII. Ее свидетельство о рождении подтверждало это заявление.

По мере углубления в исследование Керкелинг обнаружил еще больше доказательств королевского происхождения своей бабушки. Он был удивлен, что она хранила этот секрет от него, несмотря на их близкие отношения. Выросший в Рекклингхаузене после ранней смерти матери, Керкелинг провел много времени со своей бабушкой.

Он планирует поделиться своими открытиями в новой книге "Дай мне время", которая выйдет 25 сентября. В книге Керкелинг рассказывает о своих детских воспоминаниях 70-х годов, а также о своем пути к разгадке тайны происхождения своей бабушки. Он также планирует проследить своих предков до процветающего Амстердама 17 века и раскрыть "невероятный секрет" о своей любимой бабушке Берте.

Король Эдуард VII был сыном королевы Виктории и прапрадедом королевы Елизаветы II. Он взошел на престол в 1901 году и правил до 1910 года. Он был первым британским монархом из дома Саксен-Кобург-Гота, который позже был переименован в дом Виндзоров во время Первой мировой войны.

Керкелинг был взволнован, узнав, что его прапрадед - не кто иной, как король Эдуард VII, когда-то правивший Соединенным Королевством. Несмотря на их близкие отношения, его бабушка хранила этот королевский родословный секрет от него.

В процессе погружения в свою родословную для новой книги Керкелинг планирует проследить своих предков до процветающего Амстердама 17 века, откуда происходила родословная его бабушки.

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