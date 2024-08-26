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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

У автомата были проблемы при запуске работы.

Неопознанные нарушители прорвались в спа-зону. Несмотря на то, что они не смогли получить средства, они нанесли значительный ущерб в процессе.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Власти в настоящее время ищут лиц, которые могли стать свидетелями данного события.
Власти в настоящее время ищут лиц, которые могли стать свидетелями данного события.

- У автомата были проблемы при запуске работы.

В ночное время с понедельника на вторник неизвестные злоумышленники пытались проникнуть в банкомат в термальном комплексе "Спессарт" в Бад-Зоден-Сальмюнстере (район Майн-Кинциг). Однако их планы провалились. Как сообщает полиция, им удалось проникнуть в зону ресепшн комплекса. Попытка проникнуть в банкомат с помощью дисковой пилы также не увенчалась успехом.

Злоумышленники ушли ни с чем. Примерный ущерб составил 15 000 евро. Авторитеты призывают всех возможных свидетелей предоставить информацию.

Несмотря на неудачную попытку проникнуть в банкомат, полиция проявляет интерес к данному инциденту. В связи с этим полиция просит всех возможных свидетелей предоставить любую полезную информацию.

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