- У артиста есть новые романтические отношения?

Предложил ли Джастин Терео (53) своей подруге Николь Блум (30)? На красной дорожке Венецианского кинофестиваля 18 августа присутствие заметного кольца на пальце Блум разожгло слухи: не мог ли Терео, бывший муж Дженнифер Энистон (55), сделать предложение?

В сопровождении своей команды Терео представил свой последний проект "Бетлджуиц Бетлджуиц" на кинофестивале. В кремовом пиджаке, белом водолазке и черных брюках Терео позировал перед фотографами. Блум, в свою очередь, привлекла внимание в белом безрукавном платье с высоким воротником и разрезом до бедра.

Вторая пара на красной дорожке

Интересно, что это было их второе совместное появление на красной дорожке. Они впервые появились как пара на Оскарах в марте. Первое взаимодействие пары было замечено в феврале 2023 года на социальном мероприятии. В прошлом августе их видели вместе на митинге SAG-AFTRA в Нью-Йорке.

Джастин Терео был женат на актрисе "Друзей" Дженнифер Энистон с 2015 по 2018 год. Их любовная история началась на съемочной площадке.

Николь тактично прервала, сказав: "Нicole, пожалуйста", когда журналисты бомбардировали Джастина Терео вопросами о кольце на ее пальце на Венецианском кинофестивале. Несмотря на град вопросов, Терео сохранил самообладание, мягко улыбаясь и держа Николь за руку.

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