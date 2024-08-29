Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиНиколь, пожалуйста.

У артиста есть новые романтические отношения?

Может, Джастин Терο передал обручальное кольцо Николь Кидман?

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Джастин Теру и Николь Кидман вызывают переполох на Венецианском кинофестивале, демонстрируя кольцо.
Джастин Теру и Николь Кидман вызывают переполох на Венецианском кинофестивале, демонстрируя кольцо.

- У артиста есть новые романтические отношения?

Предложил ли Джастин Терео (53) своей подруге Николь Блум (30)? На красной дорожке Венецианского кинофестиваля 18 августа присутствие заметного кольца на пальце Блум разожгло слухи: не мог ли Терео, бывший муж Дженнифер Энистон (55), сделать предложение?

В сопровождении своей команды Терео представил свой последний проект "Бетлджуиц Бетлджуиц" на кинофестивале. В кремовом пиджаке, белом водолазке и черных брюках Терео позировал перед фотографами. Блум, в свою очередь, привлекла внимание в белом безрукавном платье с высоким воротником и разрезом до бедра.

Вторая пара на красной дорожке

Интересно, что это было их второе совместное появление на красной дорожке. Они впервые появились как пара на Оскарах в марте. Первое взаимодействие пары было замечено в феврале 2023 года на социальном мероприятии. В прошлом августе их видели вместе на митинге SAG-AFTRA в Нью-Йорке.

Джастин Терео был женат на актрисе "Друзей" Дженнифер Энистон с 2015 по 2018 год. Их любовная история началась на съемочной площадке.

Николь тактично прервала, сказав: "Нicole, пожалуйста", когда журналисты бомбардировали Джастина Терео вопросами о кольце на ее пальце на Венецианском кинофестивале. Несмотря на град вопросов, Терео сохранил самообладание, мягко улыбаясь и держа Николь за руку.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Из-за неспецифицированных причин выступления Тейлор Свифт в Вене планируется были отменены.
Общество

Разведывательное управление: значительное количество жизней спасены во время спецоперации в Вене

По сообщениям американских спецслужб, запланированные выступления знаменитой американской певицы Тейлор Свифт в Вене отменены из-за предполагаемых угроз теракта со стороны исламских экстремистов, которые предсказывали массовое насилие.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Оценка: заявление Боатенга относительно его бывшего партнера приемлемо для рассмотрения.
Общество

Оценка: заявление Боатенга относительно его бывшего партнера приемлемо для рассмотрения.

Длительное обсуждение былым футболистом его бывшей возлюбленной вызвало хаос в судебной системе. Недавно было вынесено новое решение.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Одноклассница отмечает свое возвращение, общаясь с "Плейбоем".
Общество

Одноклассница отмечает свое возвращение, общаясь с "Плейбоем".

Одноклассница отмечает свое возвращение, общаясь с "Плейбоем". Стелла Штегманн, уже прославившаяся как "Мисс Playboy года" в 2020-м, теперь взяла на себя роль "Холостячки" и отмечает это еще одним фотосетам для "Playboy". Даже для той, кто уже украшала страницы "Playboy", быть

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Из-за неспецифицированных причин выступления Тейлор Свифт в Вене планируется были отменены.
Общество

Разведывательное управление: значительное количество жизней спасены во время спецоперации в Вене

По сообщениям американских спецслужб, запланированные выступления знаменитой американской певицы Тейлор Свифт в Вене отменены из-за предполагаемых угроз теракта со стороны исламских экстремистов, которые предсказывали массовое насилие.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Наблюдения на выставке IFA: В этом году отмечается столетие существования выставки.
Технологии

IFA планирует отметить свое столетие, участвуя примерно в 1800 витринах.

В течение следующей недели в Гамбурге начнется одно из самых значимых потребительских электрононных шоу, IFA. Панель экспонентов составит примерно 1800 участников для этой столетней юбилейной ярмарки, даже в сложной рыночной ситуации.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Военные из Израиля развернуты в лагере беженцев Нусаザインт
Главные темы

В ходе военной операции на Западном берегу высокопоставленный командир группировки Исламский джихад был смертельно ранен.

В ходе своей последней военной операции в Секторе Газа израильские силы якобы ликвидировали высокопоставленного commanders из палестинской экстремистской организации «Исламский джихад». Об этом заявил представитель группы. Имя убитого -Mohammed Jabber, или Abu Shujah, и он был командиром бригад...

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Производство продуктов питания и кормов играет существенную роль в увеличении доходов промышленных...
Федеральные земли Германии

Экономический сектор Мальты увеличивает свои доходы на впечатляющие 2,6 миллиарда евро.

В прошлом году компании, нанявшие по крайней мере 20 человек, вместе получили сумму в 21 миллиард евро. Большинство этой выручки приходится на две ведущие отрасли.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно