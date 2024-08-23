- Тысячи животных проходят вакцинацию от голубого языка

В борьбе против вредного вируса синего языка (БТВ-3) в Нижней Саксонии были вакцинированы многочисленные животные. По данным министерства сельского хозяйства Нижней Саксонии, на 21 августа было вакцинировано около 117 000 овец, 75 000 коров и 4800 коз. С момента первого зарегистрированного случая в октябре 2023 года в районе Аммерланд заболевание быстро распространилось на более чем 1000 случаев, согласно статистике министерства.

В связи с высокой и быстро меняющейся заболеваемостью министр сельского хозяйства Мириам Штайдте призвала всех владельцев животных вакцинировать своих животных. Финансовые затраты на это относительно невелики по сравнению с потенциальными экономическими потерями во время вспышки, заявила политик-зеленый. По данным ее министерства на 15 января 2024 года, в Нижней Саксонии насчитывается около 2,44 миллиона коров, около 237 000 овец и примерно 29 000 коз.

Теперь заболевание распространилось по всей Германии. Самым пострадавшим федеральным землей является Северный Рейн-Вестфалия с более чем 2000 пораженных мест, за ней следует Нижняя Саксония с более чем 900 местами. С осени 2023 года по всей стране было зарегистрировано более 3200 случаев вируса синего языка.

Вирус синего языка передается определенным видом кровососущих насекомых, называемых гнусами. В последние недели из-за теплой и влажной погоды эти насекомые были особенно активны. В тяжелых случаях инфекция может привести к смерти животных. Однако для людей вирус безвреден. Согласно официальным заявлениям, контакт с животными, употребление в пищу мяса или молочных продуктов безопасен.

Другие животные, такие как альпаки, ламы, олени и косули, также могут заразиться.

Призыв министерства к вакцинации распространяется на всех владельцев животных в сельском хозяйстве, так как экономические потери во время вспышки могут быть значительными. Кроме того, поддержание здоровья различных видов скота, в том числе овец, коров и коз, является crucial для местного сельского хозяйства.

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