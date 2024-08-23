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Тысячи животных проходят вакцинацию от голубого языка

В связи с расширением заболевания BTV-3 среди животных Министерство сельского хозяйства Нижней Саксонии выражает оптимизм в отношении многочисленных вакцинаций. Расследование tänsta给로канет текущее количество защищенных животных.

 and  Max Becker
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Несмотря на то, что многим видам животных была была произведена вакцинация, тысячи из них все еще...
Несмотря на то, что многим видам животных была была произведена вакцинация, тысячи из них все еще уязвимо находятся без защиты от угрозы сине chassis disease.

- Тысячи животных проходят вакцинацию от голубого языка

В борьбе против вредного вируса синего языка (БТВ-3) в Нижней Саксонии были вакцинированы многочисленные животные. По данным министерства сельского хозяйства Нижней Саксонии, на 21 августа было вакцинировано около 117 000 овец, 75 000 коров и 4800 коз. С момента первого зарегистрированного случая в октябре 2023 года в районе Аммерланд заболевание быстро распространилось на более чем 1000 случаев, согласно статистике министерства.

В связи с высокой и быстро меняющейся заболеваемостью министр сельского хозяйства Мириам Штайдте призвала всех владельцев животных вакцинировать своих животных. Финансовые затраты на это относительно невелики по сравнению с потенциальными экономическими потерями во время вспышки, заявила политик-зеленый. По данным ее министерства на 15 января 2024 года, в Нижней Саксонии насчитывается около 2,44 миллиона коров, около 237 000 овец и примерно 29 000 коз.

Теперь заболевание распространилось по всей Германии. Самым пострадавшим федеральным землей является Северный Рейн-Вестфалия с более чем 2000 пораженных мест, за ней следует Нижняя Саксония с более чем 900 местами. С осени 2023 года по всей стране было зарегистрировано более 3200 случаев вируса синего языка.

Вирус синего языка передается определенным видом кровососущих насекомых, называемых гнусами. В последние недели из-за теплой и влажной погоды эти насекомые были особенно активны. В тяжелых случаях инфекция может привести к смерти животных. Однако для людей вирус безвреден. Согласно официальным заявлениям, контакт с животными, употребление в пищу мяса или молочных продуктов безопасен.

Другие животные, такие как альпаки, ламы, олени и косули, также могут заразиться.

Призыв министерства к вакцинации распространяется на всех владельцев животных в сельском хозяйстве, так как экономические потери во время вспышки могут быть значительными. Кроме того, поддержание здоровья различных видов скота, в том числе овец, коров и коз, является crucial для местного сельского хозяйства.

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