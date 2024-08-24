Тысячи и тысячи пакетов Паксловида достигли срока годности.

По данным Funke Media Group, около 420 000 пачек ранее хвалившегося "препарата-революции" Паксилвида хранятся у федерального правительства после истечения срока годности. В феврале 2022 года правительство централизованно закупило миллион пачек.

"В настоящее время неиспользованные запасы, срок годности которых истек, изолированы", - заявил представитель Федерального министерства здравоохранения. Вероятность того, что эти лекарства будут использованы, невелика. "Срок годности Паксилвида был продлен дважды - с 12 до 24 месяцев после первоначального утверждения. В настоящее время компания-производитель не рассматривает дальнейшее продление. Запасы Паксилвида, закупленные министерством, имели срок годности до конца февраля 2024 года", - пояснил представитель.

Министерство не раскрыло стоимость запасов. По данным расследований WDR, NDR и "Юнде Зайтунг", федеральное правительство заплатило около 650 евро за каждую пачку. Это составляет примерно 273 миллиона евро для 420 000 пачек.

Паскилвид - это противовирусный препарат, производимый американской фармацевтической компанией Пфайзер. Он предназначен для предотвращения тяжелых течений заболевания, в частности, у лиц старше 65 лет, находящихся в группе риска. "С середины января 2024 года препарат Паскилвид был введен в обращение в качестве стандартной терапии компанией Пфайзер", - заявил представитель министерства здравоохранения. Оплата ложится на страховые компании. По данным AOK Рейнланд/Гамбург, текущая стоимость пачки составляет 1149,19 евро.

Несмотря на то, что федеральное правительство закупило значительные запасы Паскилвида для вакцинации против коронавируса, значительная часть этих запасов истекла и осталась неиспользованной. Продление срока годности Паскилвида до 24 месяцев после первоначального утверждения не предотвратило ситуацию с истекшими запасами.

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