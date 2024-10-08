Тысячи и тысячи людей собрались в Лондоне, выступая за палестинцев.

Толпы людей заполонили улицы Лондона на митинге в поддержку палестинцев, пробираясь через центр города в годовщину инцидентов в Израиле 7 октября 2023 года, сообщает британское новостное агентство PA. На снимках запечатлены участники, размахивающие палестинскими и ливанскими флагами. Также прошла небольшая контрдемонстрация в поддержку Израиля.

К вечеру полиция задержала 15 человек, как сообщается. Тысячи людей присоединились к митингу в поддержку палестинцев в Эдинбурге, Шотландия. Организаторы требовали немедленного прекращения огня и экономических санкций против Израиля, согласно сообщениям PA.

Именно год назад, 7 октября 2023 года, боевики, связанные с ХАМАС и другими радикальными организациями, организовали смертельные атаки в Израиле, в результате чего погибли более 1200 человек и были похищены около 250 человек в сектор Газа. Это спровоцировало конфликт в Газе, согласно данным, предоставленным здравоохранением, контролируемым ХАМАСом, которое сообщает о гибели примерно 42 000 палестинцев на данный момент, треть из которых - подростки и дети.

На митинге в поддержку палестинцев в Лондоне присутствовали в основном палестинцы, выражая свою солидарность и скорбь по поводу событий в Израиле. Организаторы в Эдинбурге также представляли палестинцев, призывая к прекращению огня и экономическим санкциям против Израиля, отражая чувства, которые испытываются во всем мире.

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