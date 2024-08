- Ты не давно умер?

Тайны знаний, одышка из-за пениса водобоя и бунт против руководства: Лесное шоу RTL вернулось на экраны. В первом эпизоде нового сезона, вышедшем в четверг на стриминговом сервисе RTL+, было много эмоций и шума. В центре всего этого оказались слезы и крики бывшего актера "Кёльн 50667" Давида Ортеги, который обвинил своих товарищей по лагерю в травле ("Вы же позор!"). В ответ они устроили что-то вроде народного восстания против 38-летнего бородатого мужчины.

Но давайте вернемся назад: этот новый сезон не обычный выпуск реалити-шоу, а специальный. По случаю 20-летия шоу, которое впервые вышло в эфир в 2004 году, многое изменилось. RTL не показывает формат в начале года, а летом. Местоположение не Австралия, а Южная Африка. Шоу не транслируется в прямом эфире, а записывается заранее. И: все участники уже появлялись в предыдущих сезонах. "Легенды", как их называет RTL.

За едой и достоинством борются люди, такие как ведущая Гюлья Зигель (49), актер Винфрид Глатцдер (79), бывший футболист Торстен Легат (55) и звезда реалити-шоу Джиджи Бирофьо (25). И, конечно же, Давид Ортега, который ушел из своего сезона рано в 2016 году и выглядит совсем по-другому сейчас. Его когда-то короткие волосы сменились пушистой шевелюрой и бородой в стиле друида.

Кэдер Лот раздражена

Не менее примечательно его поведение в лагере вскоре после заселения. Например, он сидит утром у костра рядом с рулоном туалетной бумаги, бормочет о детских телешоу и леопардах. Внезапно он спрашивает ветерана реалити-шоу Кэдер Лот (51), родилась ли она в Германии. Она отвечает сонно и раздраженно: "Я даже не знаю, где я сейчас!" Предвестник больших споров.

Потому что необъяснимо, Ортегу затем назначают так называемым лидером команды. Не почетная должность, а скорее с законодательной властью, так как лидер команды организует лесной лагерь.

Эта власть, в сочетании со скептицизмом коллег (Джиджи: "Он как-то странный. Не то чтобы я сплю, а он подходит ночью."), приводит к эскалации. Как часто бывает, спор разгорается вокруг темы веганства. В первом большом испытании вместе участники снова должны съесть всякую гадость. В то время как Сара Кнаппик (37) заглатывает несколько стаканов очищенного козьего желудка и выглядит так, будто только что пришла с кастинга фильма о зомби, Ортега отказывается. Вместо этого он ссылается на десять заповедей.

"Позор вам!"

Затем он чувствует, что его коллеги не воспринимают его веганство всерьез. Мужчина, который все еще называет себя "великим политиком мира", кричит на своих коллег: "Позор вам!" Результат: проводится внезапное собрание, на котором Ортегу снимают с поста лидера команды. Мола Адебиси (51) должен передать сообщение и начинает разговор как руководитель отдела, который должен уволить человека с опытом ненасильственного общения. Ортеге он говорит: "Тебе тоже нужен общий апдейт". Это не успокаивает спор.

Те, кто считает все это уже слишком конфликтным, в лесу найдут развлечение - особенно с Кэдер Лот. Королева телетриши ("Я один из самых серьезных людей в Германии.") попадает в неловкую ситуацию, когда ей приходится здороваться с Винфридом Глатцдером, бывшим "Бельмондо Востока", что ей явно нелегко. "Винфрид... Глатцер", - говорит она. "Но я думала, ты уже давно умер". Она вспоминает его фильм "Легенда о Пауле и Пауле" как "Паула и Паулину".

Пока же звезда реалити-шоу Джиджи Бирофьо неудачно пытается пронести сигареты в лагерь в штанах, возле ягодиц. Однако позже он издает громкий звук, похожий на сцену из своего сезона 2023 года. Термин "легенда джунглей" действительно имеет много оттенков.

Бывший футболист Торстен Легат переживает драматический момент во время испытания с едой, когда жует небольшие кусочки пениса водобоя.Soon after, he turns red and several campers and host Sonja Zietlow rush to pat him on the back. "I couldn't breathe", Legat explains later, visibly shaken. The disgusting meal had stuck in his throat.

Что еще не было показано: кандидат в реальность Элена Мирас (32), которая была объявлена участницей, но еще не появилась. По данным RTL.de, она присоединится к группе джунглей позже в качестве сюрприза. Также Соню Зетлов видели единственным ведущим большую часть шоу. Совместный ведущий Ян Кёппен в момент записи был болен и должен был отдохнуть.

