Твой домашний бык думает о смерти.

Уве Охсенкнехт по-прежнему царствует в мире актерства, в настоящее время блистая в кинофильме "Ирония судьбы". В этом фильме он играет старого комика, который воссоединяется со своей бывшей женой, но сюрприз в том, что ее персонаж, сыгранный Корриной Харфouches, борется с диагнозом рака в терминальной стадии.

За кулисами ветеран актерства признает неизбежность смерти в своей личной жизни, делясь своими мыслями в статье для газеты "Бильд". Он считает смерть неотъемлемой частью своей жизни, и считает, что с ней нужно столкнуться.

В откровенной беседе Охсенкнехт упомянул, что находится в позднем периоде своей жизни, делая время еще более ценным. Он хочет столкнуться со своим страхом неизвестного и быть психологически готовым, когда придет время. С задумчивой улыбкой он признался, что смерть неизбежна для всех.

Пенсия не входит в его планы

Он даже составил завещание, но обстоятельства своей смерти его не интересуют. Охсенкнехт видит человеческое тело просто как мусор после смерти. Но актер размышляет над Konzeptом загробной жизни.

Несмотря на эти размышления, Охсенкнехт выражает свою любовь к жизни и желание жить как можно дольше. Он не планирует уходить на пенсию и хочет продолжать свою актерскую карьеру, пока может.

Немецкий актер начал свою карьеру в актерском мастерстве в 70-х годах, взлетев на вершину славы с фильмами "Das Boot" (1981) и "Мужчины" (1985). Его личная жизнь, в частности его развод с бывшей моделью Наташей Охсенкнехт, стала сенсацией в таблоидах, с которой он был женат с 1993 по 2012 год и имеет троих детей – Уилсон Гонсалес, Джимми Блю и Чианна Саванна. Он также имеет сына по имени Рокко Старк от предыдущего союза. С 2017 года Охсенкнехт счастливо женат снова.

Успех "Иронии судьбы" еще больше закрепляет любовь Уве Охсенкнехта к актерскому мастерству в кино. Несмотря на размышления о своей смертности, он не собирается уходить из мира кино, продолжая создавать запоминающиеся роли на большом экране.

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