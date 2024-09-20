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ЭкономикаНовостиЕвропейская комиссия

Турция стремится стать поставщиком газа для Европы

 and  Katherine Bradley
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На данный момент Газ Бotas поставляет газ только для внутреннего потребления в Турции.
На данный момент Газ Бotas поставляет газ только для внутреннего потребления в Турции.

Турция стремится стать поставщиком газа для Европы

Турция стремится стать глобальным экспортером сжиженного природного газа (СПГ) впервые, заключив многолетние соглашения с Total, Shell и Exxon по поставкам газа. Их внимание сосредоточено на европейских клиентах, которые могут временно увидеть снижение цен в результате этого.

В рамках усилий по снижению зависимости от России турецкое правительство планирует расширить источники поставок газа. Кроме того, европейским потребителям газа можно ожидать выгоды, так как Турция планирует начать поставки газа в Европу. Это может способствовать стабильности поставок газа в Европе и потенциально снизить цены в долгосрочной перспективе.

Для достижения этой цели Турция уже заключила или находится в процессе заключения многомиллиардных контрактов на поставку СПГ. В прошлый четверг государственная газовая компания Турции Botas подписала 10-летний контракт на поставку СПГ с французским нефтяным гигантом Total на сумму 1,2 миллиона тонн, с поставками, запланированными на 2027 год. Поставки могут осуществляться через порты или терминалы в США, Турции и Европе.

В начале сентября Botas также подписала 10-летний контракт с британско-голландской многонациональной компанией Shell на дополнительные 2,9 миллиона тонн СПГ, которые начнутся в 2027 году. Ведутся переговоры с американской нефтяной компанией Exxon о поставках до 2,5 миллиона тонн СПГ в год. Эти соглашения свидетельствуют о смене подхода Турции к поставкам, что приближает ее к США и Европе.

Изменения на Босфоре

Ранее Botas закупал газ только для внутреннего потребления, основными источниками были Азербайджан, Иран и, в частности, Россия, которая в прошлом году обеспечивала более 40% годового потребления Турции.

С этими новыми контрактами Турция усиливает свой переговорный потенциал, так как существующие соглашения с Москвой и Тегераном истекут в 2025 и 2026 годах. Кроме того, Турция становится менее зависимой от Кремля и получает возможность продавать газ в Европе, так как контракты с Total и Shell включают соответствующие положения.

В 2021 году Турция заключила более мелкие экспортные обязательства с Болгарией, Румынией, Венгрией и Молдовой. С этими долгосрочными контрактами экспорт вскоре может увеличиться: Турция планирует смешивать газ из различных источников и предлагать его европейским клиентам, в частности, в Юго-Восточной Европе. Botas не исключает возможности заключения дальнейших долгосрочных контрактов на поставку СПГ.

От транзитной страны к поставщику газа Европы

Ранее возможности Турции по экспорту газа на Запад были ограничены нехваткой мощностей трубопроводов. Однако Турция значительно инвестировала в строительство и хранение СПГ. В настоящее время СПГ составляет около 30% импорта газа Турции, по сравнению с 15% десять лет назад.

Также растет производство газа в Черном море, где в 2020 году было обнаружено крупнейшее газовое месторождение Турции. В сочетании с долгосрочными контрактами на поставку это может привести к избытку газа, который Турция сможет экспортировать в среднесрочной перспективе, по словам министра энергетики Алпарслана Байрактара.

Анатолия стремится стать региональным поставщиком газа с этими соглашениями. В настоящее время Турция в основном служит транзитной страной для поставок газа из газовых месторождений Азербайджана через трубопроводы TANAP и TAP в Европу. Однако это может измениться в ближайшие годы. ЕС стремится полностью независимо

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