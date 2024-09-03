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ПолитикаНовостиРеджеп Тайип Эрдоган

Турция может стремиться к членству в БРИКС.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Самит БРИКС может потенциально включить участие президента Турции.
Самит БРИКС может потенциально включить участие президента Турции.

Турция может стремиться к членству в БРИКС.

Кажется, блок БРИКС расширяет свое влияние еще больше. После того, как несколько стран присоединились в начале года, Турция якобы претендует на членство, и она может не быть единственным новичком.

По данным Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, Турция подала официальную заявку на вступление в группу БРИКС. Страна стремится усилить свое глобальное влияние и установить связи за пределами традиционных западных партнерств, сообщается в новостях. Как сообщается, Турция подала эту заявку несколько месяцев назад, стремясь укрепить свою экономическую кооперацию с Россией и Китаем через членство. Кроме того, она видит возможность служить мостом для торговли Восток-Запад.

Президент Эрдоган заявил: "Если Турция сможет поддерживать гармоничные отношения tanto с Востоком, как и с Западом, она может стать могущественной, уважаемой, процветающей и эффективной нацией". Он добавил: "Любой другой подход только навредит, а не поможет Турции".

Недавно министр иностранных дел Эрдогана также подчеркнул преимущества альянса. "БРИКС - это организация, которая усиливает разнообразие стратегий, идентичностей и политик в глобальной экономической системе", - сказал Хакан Фидан.

Изначально страны БРИКС состояли из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. В январе к альянсу присоединились Иран, ОАЭ, Эфиопия и Египет. Саудовская Аравия также была приглашена, но пока не предприняла никаких действий по этому поводу. БРИКС рассматривает себя как альтернативу таким, как они считают, западнодоминированным организациям, как Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Возможность одобрить членство Турции может быть рассмотрена на встрече в октябре в России. Наряду с Турцией, Малайзия, Таиланд и Азербайджан также рассматриваются в качестве потенциальных кандидатов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание укрепить отношения своей страны tanto с Востоком, как и с Западом, заявив, что это может сделать Турцию могущественной нацией. В соответствии с этим Турция якобы подала официальную заявку на вступление в группу БРИКС, стремясь усилить свое глобальное влияние и установить связи за пределами традиционных западных партнерств.

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