- Туристическая ситуация в Гамбурге остается стабильной

Посещение Гамбурга сохраняет стабильный темп в первые шесть месяцев года, несмотря на то, что оно не столь оживленное, как в прошлом году. По данным Гамбург Туризм ГмбХ, количество ночевок в эти шесть месяцев составило 7,54 миллиона. Несмотря на снижение на 60 000 ночевок по сравнению с первым полугодием 2023 года, это представляет собой значительный рост на 386 000 или 5,1% по сравнению с периодом до COVID-19 в 2019 году.

Сенатор экономики Melanie Leonhard (SPD) и директор туризма Michael Otremba связывают эти цифры с нормализацией путешествий после пандемии, отмечая отложенные поездки. Кроме того, чемпионат Европы по футболу, проходивший в июне, также способствовал этим показателям. Хотя город принял множество футбольных фанатов, это также привело к снижению числа обычных туристов.

Посетители, ищущие альтернативные варианты размещения в Гамбурге во время чемпионата Европы по футболу, возможно, столкнулись с высоким спросом, так как другие варианты размещения также были востребованы. Даже с увеличением количества ночевок некоторые туристы, возможно, предпочли другие типы размещения, кроме традиционных отелей.

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