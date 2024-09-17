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ПанорамаНовостиАкулы

Турист немецкого происхождения погиб в результате нападения акулы.

 and  Grigoriy Williams
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Турист немецкого происхождения погиб в результате нападения акулы.

Недавно произошло трагическое событие у юго-западного побережья Африки: немецкий турист погиб после нападения акулы, когда купалась в Атлантическом океане. 30-летняя туристка была быстро спасена испанским вертолетом, но, к сожалению, скончалась во время полета к Канарским островам, как сообщает "Atlántico Hoy" и другие испанские СМИ, ссылаясь на службу морской спасательной службы страны.

Сообщается, что туристка была на британском катамаране, когда решила поплавать в воде, примерно в 500 километрах к югу от Канарских островов, у побережья Западной Сахары, в понедельник. Затем она была жестоко атакована акулой, в результате чего ей оторвало нижнюю конечность. По прибытии в Университетскую больницу Доктора Негрина в Лас-Пальмас на Гран-Канарии ранним утром во вторник медицинские работники не смогли спасти ей жизнь.

По данным "Atlántico Hoy", испанская служба морской спасательной службы сначала пыталась получить помощь от властей соседнего Марокко, но они отказались оказать помощь. В ответ ВВС Испании оперативно направили спасательный вертолет.

Нападения акул на людей в этом районе Атлантического океана, расположенном к югу от Канарских островов, крайне редки. "Atlántico Hoy" упоминает, что с начала ведения записей в 16 веке было задокументировано только семь таких случаев. Вид акулы, ответственной за нападение, а также конкретное происхождение жертвы остаются загадкой.

Согласно исследованию, проведенному базой данных Международного файла нападений акул, расположенной в Университете Флориды, количество "непровоцированных" нападений акул по всему миру в 2023 году выросло. В 2023 году было зарегистрировано 69 таких случаев по сравнению с 63 в предыдущем году. Большинство этих нападений произошло вдоль побережья США, всего было зарегистрировано десять смертельных исходов - четыре в Австралии, два в США, один в Багамских Островах, один в Египте, один в Мексике и один во французском заморском департаменте Новая Каледония.

Несчастная туристка, погибшая в результате нападения акулы, купалась в водах, известных своей редкостью нападений акул. Несмотря на усилия испанской службы морской спасательной службы, нападение акулы привело к серьезным травмам, которые оказались фатальными.

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