- Турбулентный триумф для "Баварии" в дебюте "Компани": 3-2 победа в "Волфсбурге"

Бавария Мюнхен начала свой новый сезон Бундеслиги с трудного старта, уступив 1:2 изначально ВФЛ Вольфсбург. Однако они смогли отыграться, благодаря Винсенту Компани, и в итоге победили 3:2 (1:0).

Джамал Мусиала, усиленный более чем на 120 миллионов евро, вывел Баварию вперед на 20-й минуте. Однако они упустили это преимущество и доминирующую игру в течение восьми минут после перерыва.

Ловро Майер сравнял счет с пенальти (47'), а затем воспользовался ошибкой защитника Баварии Мин-Жэ Ким (55') для второго гола. Майер даже попал в перекладину раньше (51'). НоOwn goal Polish defender Jakub Kaminski (65') и решающий гол Сердже Гnabry (82') переломили ход матча в пользу Баварии, при 28,917 зрителях.

Не много изменений

Проблемы, подобные ничьей 1:1, когда они временно потеряли контроль, вновь возникли и стали повторяющейся проблемой для Баварии в прошлом сезоне. И первоначальные выборы команды Компани в Бундеслиге указывали на то, что перестройка клуба этим летом не была столь радикальной, как первоначально предполагалось после их первого сезона без титула за двенадцать лет.

Французский новичок Майкл Олисе был единственным новым лицом в стартовом составе в воскресенье. Игроки, такие как Леон Горецка и Кингсли Коман, якобы объекты трансферов, остались в команде.

Ключевые игроки получили больше внимания

Несколько игроков, казалось, имели более значительную роль под Компани, чем под Тухелем. Например,Joshua Kimmich вернулся в центральный полузащитник. Француз Саша Буэ начал на правом фланге, вместо немецкого национального игрока Бенджамина Павар, несмотря на некоторые сомнения в его способности вписаться в состав Баварии.

Буэ и Олисе сияли как грозная пара на правом фланге, с Буэ, который ассистировал Мусила в открывающем голу. Однако Буэ также допустил пенальти, который привел к голу Майера, отражая нестабильную игру Баварии.

Бавария доминировала в первой половине, с мощным ударом Гарри Кэна по новому вратарю Вольфсбурга Камилю Грабаре вблизи (11'), и Грабара спас опасный удар головой от Киммиха (13').

Но Бавария боролась во второй половине. Буэ сфолил на Тиаго Томасе перед 1:1, и Ким потерял мяч легко перед 1:2. Несмотря на их трудности, Бавария продемонстрировала стойкость в своем дебюте под Компани, то, что, казалось, они потеряли в предыдущем разочаровывающем сезоне.

Бавария быстро восстановилась после 1:2, с Гnabry, забившим победный гол вскоре после большого шанса для Гарри Кэна (80'). Но Вольфсбург близко подобрался к равновесию поздно через Маттиаса Сванберга (85'). Компани все еще есть над чем поработать в вопросах контроля, стабильности и баланса в предстоящие недели.

Несмотря на летнюю перестройку Баварии, проблемы, подобные временной потере контроля, продолжают возникать, как видно из их победы 3:2 над ВФЛ Вольфсбург в Баварии. В этом матче первоначальные выборы команды Компани указывали на то, что летняя перестройка Баварии может не быть столь радикальной, как первоначально воспринималось, особенно учитывая их первый сезон без титула за двенадцать лет.

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