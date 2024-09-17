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Tupperware находится на грани финансового краха.

 and  Ksenia Johnson
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Tupperware находится на грани финансового краха.

Тупервар, известный производитель пластиковых контейнеров, якобы балансирует на грани банкротства. Согласно Bloomberg, компания может подать заявление о банкротстве уже на этой неделе, исходя из данных источников, знакомых с ситуацией. Банкротство, как считается, является результатом переговоров между Тупервар и его кредиторами о погашении долгов, превышающих $700 миллионов. Тупервар не предоставил комментарий по запросу.

Основанная в 1946 году и прославившаяся в 1950-х годах благодаря "Тупервар-вечеринкам", компания уже давно сталкивается с финансовыми трудностями. Несмотря на кратковременный рост продаж во время пандемии COVID-19, прибыль в последних кварталах находилась в нисходящем тренде. Компания предупреждала о возможных проблемах с ликвидностью уже в марте, что ставит под сомнение ее долгосрочную устойчивость.

Кроме значительной задолженности, убытков и снижения доходов, Тупервар также сталкивается с проблемами, созданными самим собой. Компания не успела подать свой годовой отчет, что может привести к нарушению кредитных соглашений и вызвать беспокойство среди инвесторов весной. Ситуация уже тревожная: в последнем квартале 2022 года доходы упали на 20% год к году до $313,7 миллиона, что привело к убыткам в размере $35,7 миллиона.

После этого открытия акции Тупервар упали на 15,8% во внерегулярной торговле, а также на 57% в течение обычной торговой сессии.

В попытке справиться со своими финансовыми трудностями, Банк может рассмотреть возможность предоставить Тупервар ссуду или реструктурировать его существующий долг, чтобы облегчить бремя долга в размере $700 миллионов. Несмотря на эти усилия, Совет директоров Тупервар также должен искать долгосрочные стратегические решения, чтобы поддерживать операции компании и гарантировать стабильное будущее.

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