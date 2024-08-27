Туннель Мон-Блан будет закрыт на 15 недель, начиная со 2 сентября, из-за продолжающихся строительных проектов.

Следующий месяц легендарный туннель Мон-Блан, соединяющий Швейцарию, Францию и Италию, закроется на 15 недель из-за работ по техническому обслуживанию. С 2 сентября по 16 декабря будет проводиться капитальный ремонт свода туннеля, как объявила компания-оператор TMB-GEIE во вторник. Стоит отметить, что в прошлом году туннель был закрыт на девять недель для предварительных процедур.

Эта знаковая конструкция, построенная более полувека назад, имеет длину 11,6 километров и через нее ежедневно проходит тысячи транспортных средств. Оператор объявил, что из-за своего возраста туннель требует "обширных подземных ремонтов". В течение этого периода строительства будет выбрана оптимальная стратегия для будущего развития на протяжении 600 метров. Если все пойдет гладко, еще 600 метров будут отремонтированы к 2025 году.

Закрытие начнется 2 сентября в 17:00 и завершится 16 декабря в то же время. Путешественники, ищущие альтернативные маршруты, могут воспользоваться картой, предоставленной на сайте: www.tunnelmb.net.

Из-за предстоящего технического обслуживания работы по ремонту свода туннеля существенно повлияют на операции туннеля Мон-Блан. В течение этого 15-недельного закрытия команда также изучит потенциальные стратегии для будущих улучшений на протяжении 600 метров.

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