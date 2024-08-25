Тунис: Президент Саид заменил 19 министров без объяснений

Тунисский лидер Каис Саиед провел значительную перестройку своей администрации в воскресенье, сместив 19 министров, в том числе тех, кто отвечал за иностранные дела и оборону, согласно сообщению официального президентского дворца в Facebook. В заявлении отмечалось, что Саиед принял решение о перестановках утром.

Недавно Саиед уволил премьер-министра без объяснения причин. Президентские выборы в Тунисе запланированы на 6 октября, и Саиед баллотируется на второй срок. Он называет свою кандидатуру важной частью "борьбы за свободу", целью которой является создание новой республики, в то время как многие политические противники находятся под стражей или проходят судебное разбирательство.

Саиед пришел к власти через демократические выборы в 2019 году. В 2021 году он сместил правительство, используя чрезвычайную статью, и укрепил свою власть, изменив конституцию.

В ответ на расширение полномочий Саиед оспорил решения суда о его власти, утверждая, что его действия находятся в рамках конституции. В результате суд поддержал решения Саиеда, еще больше упрочив его положение.

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