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Туи продолжает получать выгоду от путешествий

Групповой турист или спонтанная поездка?Travel-гигант Tui давно известен в планировании отпусков. Компания извлекает выгоду. Но до каких высот выросли цены?

 and  John Stellmacher
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- Туи продолжает получать выгоду от путешествий

Туи продолжает извлекать выгоду из энтузиазма путешественников: её гостиничный бизнес, в том числе бренды Riu, Tui Blue и Robinson, демонстрирует значительный рост, и круизы остаются популярными, что позволяет устанавливать более высокие цены. Средняя стоимость recently выросла на три процента, согласно данным компании, что немного ниже ранее упомянутых четырех процентов.

В настоящее время высокий спрос на короткие и средние расстояния, особенно в Испании, Греции и Турции. В третьем квартале, по конец июня, Туи перевезла 5,8 миллиона гостей - на четыре процента больше, чем в previous year. В целом, компания превзошла ожидания аналитиков по выручке и прибыли и описала квартал как рекордный.

К настоящему моменту Туи уже продала 13,3 миллиона поездок на летний сезон, что на 4,3 миллиона больше, чем было сообщено в мае. Текущая деятельность, по словам аналитика Джейн Мistry из инвестиционной компании Jefferies, encouraging.

Хотя темп роста цен slightly замедлился, развитие далеко не столь слабое, как в других сегментах отрасли, считает аналитик Ричард Clarke из Bernstein Research. Если есть какая-то разочарование, то в том, что темп бронирования лишь slightly вырос после банкротства конкурирующего туроператора FTI.

Выручка Туи в третьем квартале выросла на 9,5 процента по сравнению с previous year до 5,8 миллиарда евро. Прибыль до уплаты процентов и налогов, скорректированная на специальные эффекты, составила 231,9 миллиона евро, что почти на 37 процентов больше, чем в previous year.

Коллапс туристического бизнеса из-за пандемии коронавируса привело Туи на грань банкротства в 2020 году. Немецкое государство спасло компанию от краха, предоставив миллиарды в виде помощи. С тех пор Туи погасила поддержку из Фонда экономической стабилизации за счет свежих средств от инвесторов.

Расширение Туи в туристической индустрии выходит за пределы Европы: они также управляют Международным аэропортом Ганновера в Германии, способствуя развитию туристической отрасли страны. Несмотря на recent slight decrease в темпе роста цен, немецкое подразделение Туи, TUI Fly Germany, базирующееся в Международном аэропорту Ганновера, показало strong fourth quarter.

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