Тубервилл мешает продвижению в военном звании старшего советника Остина.

Сенатор Тубервюлль имеет претензии к действиям генерал-лейтенанта Кларка во время медицинского отпуска секретаря Остина, сообщил представитель Тубервюлля Малори Ясперс CNN. Генерал-лейтенант Кларк знал, что секретарь Остин был нетрудоспособен, но не сообщил президенту. Как высокопоставленный офицер, Кларк должен был информировать президента всякий раз, когда цепочка командования прерывается.

Однако эта ситуация отличается от той, когда Тубервюлль приостановил все военные назначения в 2020 году, пока Пентагон не скорректирует свою политику в отношении абортов. Источник сообщил CNN, что нынешнее назначение, которое сейчас рассматривается, все еще может быть урегулировано парламентскими маневрами и не такое многочисленное, как стопка прошлого года.

Опубликование отчета инспектора Пентагона также может повлиять на процесс подтверждения и ускорить его. Расследование было начато в начале этого года, чтобы проверить, есть ли у Пентагона необходимые политики для управления гладким переходом власти и обязанностей после незапланированных госпитализаций Остина.

Ясперс сказал, что Тубервюлль ждет ближайшего отчета ИГ.

Вашингтон Пост первоначально сообщал о приостановке.

CNN пыталась получить комментарий от Пентагона.

Секретарь Остин был госпитализирован 1 января из-за осложнений после операции по удалению простаты, проведенной в декабре. Пентагон держал СМИ в неведении до 5 января, несмотря на критическое состояние Остина. Позже было раскрыто, что Остин не сообщил Конгрессу или Белому дому о своем диагнозе, первоначальной операции и последующих осложнениях и госпитализации.

Отсутствие коммуникации вызвало политический шум на Капитолийском холме. Остина допрашивали члены Конгресса на слушании в феврале, посвященном его задержке в информировании tanto Конгресса, как и президента Джо Байдена о своем местонахождении - республиканцы были особенно агрессивны в своих вопросах к Остину.

В заявлении в июле Остин объявил, что президент Байден назначил Кларка, который в настоящее время serves as Austin's senior military assistant, на должность командующего генерала Тихоокеанского командования США.

Теперь, когда назначение находится на рассмотрении, большинство лидеров Чак Шумер может призвать к голосованию и использовать время для подтверждения номинанта, так как Тубервюлль уже не может один остановить процесс.

Тубервюлль испытывал давление от обеих политических партий в течение нескольких месяцев в 2020 году, чтобы снять общее приостановление военных назначений, которое началось в марте и заблокировало подтверждение более 450 высших военных кандидатов. Высшие военные leaders, including Air Force Secretary Frank Kendall, Navy Secretary Carlos Del Toro, and Army Secretary Christine Wormuth поделились своими опасениями с CNN в то время, что удержания благоприятствуют противникам США.

Тубервюлль настаивал на том, чтобы Пентагон отменил свою пост-Роу против Уэйда политику, предлагающую финансовую поддержку военнослужащим, которые путешествуют в другой штат для репродуктивных услуг, включая аборты.

В конце концов, он снял большинство своих удержаний к концу прошлого года, позволив сотням военных назначений быть утвержденными.

CNN's Oren Liebermann и Haley Britzky внесли вклад в этот отчет.

Политическая реакция на отсутствие секретаря Остина из-за проблем со здоровьем заставила сенатора Тубервюлля открыто говорить об важности соблюдения цепочки командования, особенно в таких ситуациях. Тем не менее, позиция Тубервюлля по военным назначениям в 2020 году, когда он их приостановил, пока Пентагон не скорректирует свою политику в отношении абортов, также была вопросом политики.

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