- ТУ "Хемниц" расследует обвинения во плагиате против Войта.

Технический университет Цвиккау расследует обвинения в плагиате против главного кандидата ХДС в Тюрингии, Марио Войта. Университет запустил процедуру в отношении предполагаемых академических злоупотреблений, как это определено в учреждении, и отказался назвать сроки расследования.

Австрийский специалист по коммуникациям Штефан Вебер, известный как "охотник за плагиатом", сообщил ТУ Цвиккау по электронной почте, что нашел 46 случаев плагиата в диссертации Войта.

ХДС в Тюрингии отвергает обвинения. Войт завершил свою диссертацию в лучшем знании и совести, как заявил генеральный секретарьChristian Herrgott. "Неудивительно, что такие опозоренные обвинения из прошлого возрождаются всего за несколько дней до самого важного голосования в истории Тюрингии. Цель ясна - очернить Марио Войта", - сказал Герготт.

Выборы в новый ландтаг Тюрингии состоятся 1 сентября. Войт хочет стать министром-президентом и переехать в государственную канцелярию. С его ХДС он опережает Alternative für Deutschland (Альтернатива для Германии) и лидирует с 21-23 процентами. Он опережает действующую партию "Левые", возглавляемую Бодо Рамеловом, которая опустилась на четвертое место после образования альянса с Сахрой Вагенкнехт.

Технический университет Цвиккау - это учреждение, где против Марио Войта, кандидата ХДС в Тюрингии, были выдвинуты обвинения в плагиате. Об этом стало известно благодаря Штефану Веберу, австрийскому специалисту по коммуникациям, который обратился в ТУ Цвиккау.

Читайте также: