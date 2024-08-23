- ТУ Дрезден представляет предложения по исключительным направлениям исследований

TUD Входит в решающую фазу конкурса на миллионы

Технический университет Дрездена (TUD) достиг критического этапа в своем конкурсе на миллионы от федерального и государственного финансирования. Как было объявлено, TUD подал заявки как на новые инициативы в области excellence-кластеров, запрошенные в феврале, так и на продление существующих трех excellence-кластеров с Германским исследовательским фондом (DFG).

Ключевой момент для продвижения исследований

Эти заявки будут тщательно изучены экспертной комиссией ученых. Только затем будет принято решение о том, какие проекты получат финансирование на семь лет, начиная с 2026 года. Объем финансирования для этих инициатив составляет примерно 687 миллионов евро в год. Новые проекты в TUD будут сосредоточены на областях, таких как экологически чистая электроника, энергоэффективное строительство и потенциал переноса мозговых механизмов в обучение машин.

"TUD вступает в эту критическую фазу excellence-кластеров с сильным чувством уверенности", - заявила ректор Урсула Штаудингер. Подав шесть полных заявок, университет подчеркивает свой статус ведущего исследовательского института. "С помощью excellence-кластеров мы будем придерживаться нашего обещания решать насущные проблемы 21 века с помощью передовой науки", - повторила Штаудингер.

Конкуренция за эпитет "Университет Excellence"

Решение о том, какие университеты получат distinction excellence-кластеров в этом раунде финансирования, будет объявлено в мае 2025 года. Чтобы заслужить престижный титул "Университет Excellence", отдельные университеты должны обладать как минимум двумя такими кластерами, а университетские ассоциации - тремя.

В немецкой земле Саксония ТУ Дрезден уже завоевал этот престижный статус. В стране в целом их одиннадцать.

Находящийся в Дрездене TUD является одним из одиннадцати "Университетов Excellence" в Германии благодаря своим предыдущим достижениям. Текущий конкурс на миллионы является значительной возможностью для TUD еще больше закрепить свое положение.

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