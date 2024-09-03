- Цветение для романтического художника Каспара Дэвида Фридриха

В честь 250-летия со дня рождения пионера немецкого романтизма Каспара Давида Фридриха в Дрездене будет представлена новая разновидность розы. Церемония присвоения имени состоится в этуThursday в рамках празднования дня рождения города на Neumarkt. Министр культуры Барбара Клепш (ХДС), выступающая в роли крестной, выразила свой энтузиазм по поводу розы Каспар-Давид-Фридрих. По ее словам, роза призвана отразить преданность знаменитого романтического художника элегантности природы. Розу тщательно вывели в честь юбилея.

Новая роза Каспар-Давид-Фридрих будет культивироваться и выставляться в ботаническом саду Дрездена, добавляя красоты городу, который Фридрих когда-то изобразил на своих полотнах. После церемонии присвоения имени гости празднования дня рождения Дрездена на Neumarkt смогут полюбоваться розой Каспар-Давид-Фридрих.

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