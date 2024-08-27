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Цукерберг утверждает, что администрация Байдена занимается подавлением информации, связанной с коронавирусом.

 and  Christian Meier
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Презентовал письменное сообщение Комитету по судебным вопросам Палаты представителей
Презентовал письменное сообщение Комитету по судебным вопросам Палаты представителей

Цукерберг утверждает, что администрация Байдена занимается подавлением информации, связанной с коронавирусом.

Во время кризиса COVID-19 социальные сети стали горячей точкой для ложной информации. Как сообщает Reuters, генеральный директор Facebook Марк Цукерберг теперь выразил обеспокоенность тем, что правительство США оказывает давление на его компанию для удаления определенного контента. Он четко заявил, что не будет вмешиваться в выборы этого года.

В письме Цукерберга к комитету по судебным вопросам Палаты представителей США говорится, что высокопоставленные чиновники администрации Байдена, в том числе из Белого дома, в течение нескольких месяцев оказывали давление на Facebook, Instagram и WhatsApp, чтобы они удаляли определенный контент, связанный с COVID-19, в том числе юмор и сатиру. Цукерберг написал: "В 2021 году высокопоставленные чиновники администрации Байдена, в том числе из Белого дома, неоднократно давили на наши команды в течение нескольких месяцев, чтобы цензурировать определенный контент, связанный с COVID-19".

Цукерберг также выразил сожаление о том, что не выступил против этого давления раньше, и о некоторых решениях, принятых его компаниями по удалению этого контента. Он заявил: "Я считаю, что давление правительства было неправильным, и сожалею о том, что мы не выступили более решительно против него".

Это письмо было адресовано Джиму Джордану, председателю комитета и республиканцу. Комитет приветствовал этот шаг как значительную победу для свободы слова и заявил, что Цукерберг признал роль Facebook в цензурировании голосов американцев.

Кроме того, в этом году Цукерберг объявил, что не будет оказывать поддержку инфраструктуре выборов, чтобы не участвовать в влиянии на любую сторону голосования в ноябре.

На выборах 2020 года, которые, к сожалению, проходили во время пандемии, богатый предприниматель пожертвовал $400 миллионов на укрепление инфраструктуры выборов через Chan Zuckerberg Initiative, свой благотворительный проект с супругой. Это вызвало критику и судебные иски со стороны некоторых групп, которые посчитали это partisan в природе.

Facebook сталкивается с давлением со стороны высокопоставленных чиновников администрации Байдена на цензурирование определенного контента, связанного с COVID-19. Несмотря на это давление, Facebook придерживается своего обязательства не вмешиваться в выборы этого года.

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