- Циммерман призвал ХДС и СДПГ изменить свою политическую стратегию.

Лидер саксонского BSW Сabine Zimmermann считает корректировку политики ХДС и СДПГ обязательным условием для сотрудничества. "Если ХДС и СДПГ хотят сотрудничать с нами, то они должны скорректировать свою политику", - заявила Зимерерн в интервью "Сächsischen Zeitung".

Она выступает за изменения в правиле долгового тормоза - "независимо от того, называем ли мы это реформой или оптимальным использованием возможностей". В частности, в области образования необходимы инвестиции. Зимерерн также предложила меры Бундесрата по освобождению от налогов пенсий менее 2000 евро и введение налога на богатство.

Основные приоритеты BSW - мир, контроль нерегулируемой миграции и образование. "Нам нужна сильная саксонская голос, которая будет продвигать мирные переговоры и выступать против поставок оружия. Это то, чего мы ожидаем от правительства, с которым будем сотрудничать", - заявила Зимерерн, имея в виду российскую агрессию в отношении Украины и военную поддержку Украины, например, со стороны Германии.

СДПГ, как потенциальный партнер, может извлечь выгоду из выравнивания своей политики с приоритетами BSW в отношении корректировки правил долгового тормоза и увеличения инвестиций в образование, как предложила Сабина Зимерерн. В контексте политической обстановки в Саксонии СДПГ может выиграть от поддержки позиции BSW в продвижении мирных решений и противодействии нерегулируемой миграции, как подчеркнула Зимерерн.

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