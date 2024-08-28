Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиИспользование Интернета

Цифровая сфера становится все более рискованной для несовершеннолетних из-за достижений искусственного интеллекта.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Подростки должны иметь возможность беспрепятственно и безопасно участвовать в цифровом мире.
Подростки должны иметь возможность беспрепятственно и безопасно участвовать в цифровом мире.

Цифровая сфера становится все более рискованной для несовершеннолетних из-за достижений искусственного интеллекта.

В Интернете растет количество ненависти, травли и дезинформации, обрушивающихся на молодых людей. Согласно отчету, эта проблема усугубляется внедрением искусственного интеллекта (ИИ), что делает различение правды от лжи все более сложным.

Такова суть ежегодного отчета, выпущенного jugendschutz.net, центра защиты детей, спонсируемого tanto федеральным, как и государственным правительствами. Отчет указывает на то, что текущий генеративный ИИ затрудняет различение правды и лжи, тем самым повышая риски, такие как сексуальное насилие, травля и экстремизм.

Министр семьи Лиза Паус прокомментировала годовой отчет jugendschutz.net, выразив озабоченность по поводу роста ненависти, травли и дезинформации в Интернете. Она также критиковала культуру дискуссий, часто игнорирующую социальные нормы. "Молодые люди заслуживают безопасной и беззаботной цифровой жизни. К сожалению, мы еще очень далеки от этого", - заявила Паус, возлагая основную ответственность на поставщиков платформ.

В прошлом году jugendschutz.net обработал около 7645 случаев. Две трети из них были связаны с сексуальным насилием, 12% - с сексом или порнографией, и 11% - с политическим экстремизмом. Кроме того, 5% были связаны с контентом, связанным с самоповреждением, и 2% - с кибербуллингом.

jugendschutz.net сообщает о нарушениях соответствующим поставщикам платформ или правоохранительным органам, когда обнаруживает детскую или подростковую порнографию или потенциальную угрозу жизни и здоровью. К концу года около 90% сообщенных нарушений были удалены, что составляет 6902 случая.

Тем не менее, Стефан Гласер, директор jugendschutz.net, выразил недовольство действиями онлайн-сервис-провайдеров. "Они не делают достаточно для защиты детей и молодых людей", - заявил Гласер, добавив, что они обычно действуют слишком медленно при получении сообщений о нарушениях и что их процессы проверки возраста пользователей могут быть улучшены.

Рост использования Интернета молодыми людьми способствует распространению ненависти, травли и дезинформации в Интернете. В результате молодым пользователям необходимо обладать навыками цифровой грамотности, чтобы отличать правду от лжи.

В связи с растущей зависимостью молодых людей от Интернета для получения информации они часто подвергаются рискам, таким как сексуальное насилие, травля и экстремистский контент, усугубляемым использованием ИИ.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После инцидента в Мёрсе в вторник произошли очевидно смертельные полицейские съемки в...
Панорама

Полицейские стреляют в подозреваемых в нападении в Реклингхаузене.

- Полицейские стреляют в подозреваемых в нападении в Реклингхаузене. В враждебной стычке в Реклингхаузене подозреваемый в нападении с ножом был смертельно ранен полицией. По предварительным данным, 33-летний мужчина создавал беспорядки в жилом комплексе в среду вечером, как сообщили полиция Дортмунда и прокуратура Bochum. Свидетели утверждали, что он был вооружен ножом.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Вид на это вызывает мгновенное ощущение пропуска ударов сердца.
Панорама

Есть ли какие-нибудь примечательные безалкогольные вина, которые все еще дают восхитительный вкус?

Есть ли какие-нибудь примечательные безалкогольные вина, которые все еще дают восхитительный вкус? Вот и всё, ответ - нет. Наш писатель последовал тренду и исследовал погреб для хранения вина. В итоге он пришёл к разочаровывающему выводу: это не очень вкусно. Однако есть вариант всё же попробовать, используя определённые соки. Взгляните на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

После инцидента в Мёрсе в вторник произошли очевидно смертельные полицейские съемки в...
Панорама

Полицейские стреляют в подозреваемых в нападении в Реклингхаузене.

- Полицейские стреляют в подозреваемых в нападении в Реклингхаузене. В враждебной стычке в Реклингхаузене подозреваемый в нападении с ножом был смертельно ранен полицией. По предварительным данным, 33-летний мужчина создавал беспорядки в жилом комплексе в среду вечером, как сообщили полиция Дортмунда и прокуратура Bochum. Свидетели утверждали, что он был вооружен ножом.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
На_US_Открытом_соревновании_Александр_Зверев_вырывается_победителем_во_втором_круге
Спорт

Зверев вышел в третью фазу US Open

В отличие от своей первой встречи, Александр Зверев сохраняет победы в сетах во время второго круга US Open. Однако лучший теннисист Германии встречает существенные трудности в удушающей нью-йоркской climate.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Лошадь влекла пустую колесницу в луг.
Федеральные земли Германии

Автомобиль натыкается на коня, в результате чего пять человек получают ранения.

Незапланированная катастрофа произошла с четыремя пассажирами во время мирной поездки в экипаже по'Allemgёк'. Произошло столкновение с другим транспортным средством, в результате чего пострадали несколько человек.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно