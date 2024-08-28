Цифровая сфера становится все более рискованной для несовершеннолетних из-за достижений искусственного интеллекта.

В Интернете растет количество ненависти, травли и дезинформации, обрушивающихся на молодых людей. Согласно отчету, эта проблема усугубляется внедрением искусственного интеллекта (ИИ), что делает различение правды от лжи все более сложным.

Такова суть ежегодного отчета, выпущенного jugendschutz.net, центра защиты детей, спонсируемого tanto федеральным, как и государственным правительствами. Отчет указывает на то, что текущий генеративный ИИ затрудняет различение правды и лжи, тем самым повышая риски, такие как сексуальное насилие, травля и экстремизм.

Министр семьи Лиза Паус прокомментировала годовой отчет jugendschutz.net, выразив озабоченность по поводу роста ненависти, травли и дезинформации в Интернете. Она также критиковала культуру дискуссий, часто игнорирующую социальные нормы. "Молодые люди заслуживают безопасной и беззаботной цифровой жизни. К сожалению, мы еще очень далеки от этого", - заявила Паус, возлагая основную ответственность на поставщиков платформ.

В прошлом году jugendschutz.net обработал около 7645 случаев. Две трети из них были связаны с сексуальным насилием, 12% - с сексом или порнографией, и 11% - с политическим экстремизмом. Кроме того, 5% были связаны с контентом, связанным с самоповреждением, и 2% - с кибербуллингом.

jugendschutz.net сообщает о нарушениях соответствующим поставщикам платформ или правоохранительным органам, когда обнаруживает детскую или подростковую порнографию или потенциальную угрозу жизни и здоровью. К концу года около 90% сообщенных нарушений были удалены, что составляет 6902 случая.

Тем не менее, Стефан Гласер, директор jugendschutz.net, выразил недовольство действиями онлайн-сервис-провайдеров. "Они не делают достаточно для защиты детей и молодых людей", - заявил Гласер, добавив, что они обычно действуют слишком медленно при получении сообщений о нарушениях и что их процессы проверки возраста пользователей могут быть улучшены.

Рост использования Интернета молодыми людьми способствует распространению ненависти, травли и дезинформации в Интернете. В результате молодым пользователям необходимо обладать навыками цифровой грамотности, чтобы отличать правду от лжи.

В связи с растущей зависимостью молодых людей от Интернета для получения информации они часто подвергаются рискам, таким как сексуальное насилие, травля и экстремистский контент, усугубляемым использованием ИИ.

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