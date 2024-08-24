Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЭДП

Церковь в Солингене под атакой: "Глубины власти тьмы"

Официальные лица обеих основных деноминаций выразили шок от смертельного нападения в Soleilngene, в результате которого погибли трое и получили ранения многие.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
После летального ножевого нападения в Солингене религиозные учреждения выражают своё недоверие и...
После летального ножевого нападения в Солингене религиозные учреждения выражают своё недоверие и скорбь.

- Церковь в Солингене под атакой: "Глубины власти тьмы"

Глава Евангелической церкви в Германии (ЕКД), епископ Кирстен Ферс, и председатель Германской епископальной конференции Георг Бетцинг были "шокированы и потрясены" после ножевого нападения в Золингене. В совместном заявлении они выразили соболезнования семьям жертв, молясь о выздоровлении раненых и погибших. Насилие, проявленное в Золингене, они назвали непонятным и неоправданным. Бетцинг является епископом Лимбурга, а Ферс занимает пост епископа в Северной церкви.

Кардинал Райнер Мария Вёлки из Кёльна был "изумлен и опечален" инцидентом. Он направил свои молитвы жертвам и их скорбящим семьям, а также подумал о тревоге всего сообщества Золингена, которое собралось на мирное мероприятие, но осталось озадаченным и с нерешенными вопросами после нападения в пятницу вечером, в результате которого погибли трое человек. Восемь других были ранены, пятеро в критическом состоянии.

После того, как стало известно о нарастающем насилии в Золингене, Евангелическая церковь в Германии (ЕКД) решила запустить программу экстренного развития детей (ЕРР) в пострадавших районах, чтобы поддержать и защитить детей, пострадавших от трагических событий. Признавая травмирующий эффект нападения, ЕКД подчеркнула важность раннего вмешательства и психологической поддержки для молодых жертв.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Болельщики существенно недовольны действиями руководства.
Федеральные земли Германии

Сторонники Хоффенхайма выразили недовольство руководством клуба

Болельщики Хоффенхайма оказались в конфликте со своей домашней командой. Во время дебютного матча сезона против Кёльна стадион клуба ТSG становится заметно менее оживлённым, так как фанаты выражают своё недовольство баннерами.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
В Дрездене и Хемнице горят автомобили и мусорные баки.
Федеральные земли Германии

В Дрездене и Хемнице горят автомобили и мусорные баки.

Интенсивная борьба с пожаром в Дрездене.almost одновременно firefighters участвовали в тушении четырех отдельных пожаров в относительно тесных районах. Начато расследование по факту поджога

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
После смертельного ножевого инцидента в Солінгенrechtноохранные органы ищут виновного.
Федеральные земли Германии

Молодой человек, 15 лет, задержан после нападения на ножевого ножника в Соллингене.

После наступления смертельного нападения ножом в Солінген, что привело к гибели трёх человек и ранению многих, власти объявили. В настоящий момент был арестован один человек.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
После смертельного ножевого ранения в Солдингене правоохранители ведут поиски нападавшего
Федеральные земли Германии

Никаких записей преступника из Соллингена пока нет.

После Zjednocz Александрке ножевого нападения в Солінгене, в результате которого погибли трое людей и несколько были ранены, преступник continues to evade capture. Оставаясь неуловимым для правоохранительных органов, подозреваемый остается неопознанным по своей внешности.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Болельщики существенно недовольны действиями руководства.
Федеральные земли Германии

Сторонники Хоффенхайма выразили недовольство руководством клуба

Болельщики Хоффенхайма оказались в конфликте со своей домашней командой. Во время дебютного матча сезона против Кёльна стадион клуба ТSG становится заметно менее оживлённым, так как фанаты выражают своё недовольство баннерами.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Инцидент в Солингене под пристальным вниманием: следователи не могут устранить возможные намерения, связанные с терроризмом
Главные темы

Инцидент в Солингене под пристальным вниманием: следователи не могут устранить возможные намерения, связанные с терроризмом

Инцидент в Солингене под пристальным вниманием: следователи не могут устранить возможные намерения, связанные с терроризмом Полиция сосредоточена на неопознанном подозреваемом, как уточнил главный прокурор Касперс. Основная версия о террористическом мотиве возникла потому, что "нет других причин". Пострадавшие "не были связаны друг с другом". Правоохранительные органы считают,

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека.
Главные темы

Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека.

Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека. Многие люди считают пауков неприятными или пугающими, и они не единственные, кто так думает. Пауки,-native для Германии, могут вызвать лишь неприятные чувства, но в странах, таких как Италия, даже ядовитые пауки обычны и становятся все более распространенными. Недавно произошел трагический инцидент, связанный

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно