- Церковь в Солингене под атакой: "Глубины власти тьмы"

Глава Евангелической церкви в Германии (ЕКД), епископ Кирстен Ферс, и председатель Германской епископальной конференции Георг Бетцинг были "шокированы и потрясены" после ножевого нападения в Золингене. В совместном заявлении они выразили соболезнования семьям жертв, молясь о выздоровлении раненых и погибших. Насилие, проявленное в Золингене, они назвали непонятным и неоправданным. Бетцинг является епископом Лимбурга, а Ферс занимает пост епископа в Северной церкви.

Кардинал Райнер Мария Вёлки из Кёльна был "изумлен и опечален" инцидентом. Он направил свои молитвы жертвам и их скорбящим семьям, а также подумал о тревоге всего сообщества Золингена, которое собралось на мирное мероприятие, но осталось озадаченным и с нерешенными вопросами после нападения в пятницу вечером, в результате которого погибли трое человек. Восемь других были ранены, пятеро в критическом состоянии.

После того, как стало известно о нарастающем насилии в Золингене, Евангелическая церковь в Германии (ЕКД) решила запустить программу экстренного развития детей (ЕРР) в пострадавших районах, чтобы поддержать и защитить детей, пострадавших от трагических событий. Признавая травмирующий эффект нападения, ЕКД подчеркнула важность раннего вмешательства и психологической поддержки для молодых жертв.

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