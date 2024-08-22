- Церковь гарнизона служит крепостью, защищающей от забывчивости.

Евангельский епископ Кристиан Штёблин видит в возрожденной башни Гарнизонной церкви в Потсдаме напоминание не забывать прошлое. Он заявил: "Она должна служить сторожевой башней, гарантируя, что мы никогда не останемся без истории, не забудем ущерб, путаницу и зверства, совершенные под этим названием, осквернение и потерю мира - мягко говоря, которые даже были благословлены". Епископ Штёблин из Евангелической церкви Берлин-Бранденбург-Силезская Верхняя Лужица высказался перед торжественным открытием церкви.

Сегодня президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер открывает отремонтированное здание с церемонией и речью. Однако реконструкция встретила критику. Критики ссылаются на печально известное потсдамское событие в марте 1933 года, когда тогдашний рейхспрезидент Пауль фон Гинденбург пожал руку Адольфу Гитлеру, новому рейхсканцлеру, перед церковью.

Епископ Штёблин упомянул экспозицию в церкви, которая рассказывает историю без прикрас и критикует всю эту историю. Восстановленная церковь вызвала споры, с несколькими группами, выступающими против нее. Они боятся, что она символизирует милитаризм и может стать местом сбора неонацистов.

Гражданская инициатива "За Потсдам без Гарнизонной церкви" планирует протест, называя церковь "символом террора". Евангелическая церковь хочет превратить отремонтированное здание в центр по продвижению мира и демократического образования.

Пастор Ян Кингрин высказал подобные чувства, отвергая страхи о проникновении правых радикалов в церковь. Он объяснил: "Нет проходов для правых экстремистов в саму церковь. На самом деле, это прямо противоположно тому, что мы делаем. Мы глубоко погружаемся в историю. (...) Это определенно не понравится никому, кто является правым радикалом". Также есть строгие правила, контролирующие церковь и ее окрестности.

Епископ Штёблин считает, что башня символизирует и свидетельство против забвения в свете взрыва, и указатель на небо, выражающий почтение Богу.

Публика сможет посетить башню с пятницы. Фонд Гарнизонной церкви планирует около 80 000-90 000 посетителей в год. К 2026 году планируется добавить 30-метровый купол к структуре, сделав ее самым высоким зданием в Потсдаме высотой 90 метров.

Общие затраты на реконструкцию церкви составили около 42 миллионов евро, из которых федеральное правительство внесло почти 25 миллионов евро. Также возникли споры о финансировании.

Восстановленная Гарнизонная церковь с ее внушительной структурой теперь содержит экспозицию, критически исследующую потсдамское событие 1933 года. Епископ Штёблин часто посещает Гарнизонную церковь, видя восстановленную башню как постоянное напоминание об исторических зверствах.

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