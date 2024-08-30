- Церемония прощания Кристофа Даума на стадионе в Кельне.

Памятная служба по случаю смерти футбольного тренера Кристофа Даума, скончавшегося в прошлую субботу, состоится 12 сентября на стадионе EM в Кёльне. 1. FC Кёльн официально подтвердил эту информацию агентству ДПА в пятницу. Ранее об этом сообщало издание "Экспресс".

На службе присутствуют бывшие клубы Даума, VfB Штутгарт и Байер Леверкузен, а также его семья. Кроме того, обе команды будут носить черные повязки на рукаве во время матчей этого уик-энда как знак уважения. Также будет минута молчания на следующем домашнем матче 2-й Бундеслиги 1. FC Кёльна против 1. FC Магдебурга 14 сентября.

Даум, родившийся в Цвиккау и выросший в Дюссельдорфе, скончался в возрасте 70 лет, окруженный семьей, после длительной борьбы с раком. Он боролся с болезнью с осени 2022 года.

VfB Штутгарт, один из бывших клубов Даума, будет присутствовать на памятной службе. В честь Даума VfB Штутгарт и другие участвующие команды, как ожидается, будут носить черные повязки на рукаве на предстоящих матчах.

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