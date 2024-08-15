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Цены на сельскохозяйственную землю на севере продолжают расти

Повышение цен на покупку или аренду сельскохозяйственных земель в Шлезвиг-Гольштейне продолжилось. тем не менее, имеются существенные региональные различия.

 and  Anne Legman
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- Цены на сельскохозяйственную землю на севере продолжают расти

Агротерритории в Шлезвиг-Гольштейне продолжают дорожать. Это видно из индекса цен на покупку и аренду, опубликованного Министерством сельского хозяйства и составленного Статистическим Северным агентством.

Согласно этому, цена на пахотные земли во всем штате за период 2022/2023 года выросла на 9,4 процента по сравнению с предыдущим периодом 2021/2022 года, достигнув 45 679 евро за гектар. Один гектар равен 10 000 квадратным метрам, или квадрату со стороной 100 метров. Темп роста несколько замедлился по сравнению с предыдущим показателем в 11,3 процента.

Существуют значительные региональные различия. Южный Шлезвиг-Гольштейн выделяется тем, что цены на пахотные земли в районе Бармштедт-Киздорфер Гест (округа Пиннеберг и Зегеберг) примерно на 40 процентов (54 301 евро за гектар) и в районе Гамбургского кольца на 27 процентов (73 160 евро за гектар) выше. В отличие от этого, цена на многолетние травы во всем штате осталась практически без изменений, с ростом цен на покупку на 1 процент до 22 001 евро за гектар.

Новый тренд арендных цен?

По данным министерства, впервые зафиксирован заметный рост арендных цен на пахотные земли и многолетние травы во всем штате по сравнению с предыдущим периодом. Годовая арендная плата за многолетние травы выросла примерно на 3,2 процента (346 евро за гектар), а за пахотные земли - на 1,8 процента (573 евро за гектар). Ранее арендные цены были относительно стабильными и не зависели от цен на покупку. Согласно данным министерства, пока не ясно, указывает ли это на новый тренд.

Рост цен на агротерритории в Шлезвиг-Гольштейне не ограничивается ценами на покупку; также отмечается рост арендных цен на пахотные земли и многолетние травы. Интересно, что арендная плата за пахотные земли в сельскохозяйственном районе Бармштедт-Киздорфер Гест составляет 54 301 евро за гектар, что существенно выше среднего показателя по штату.

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