Цены на акции Intel подскочили после объявления о партнерстве с Amazon

Сообщение пришло после того, как Intel объявила, что может получить до $3 миллиардов финансирования в рамках закона о чипах и науке для производства военных чипов.

Intel Foundry и Amazon Web Services договорились о сотрудничестве в области разработки кастомных чипов для AWS, как было объявлено в официальном релизе. Это партнерство предусматривает долгосрочный контракт на миллиарды долларов.

Intel Foundry будет производить чип для обработки ИИ для AWS с использованием технологии Intel 18A, как заявил CEO Intel Патрик Гелсингер в понедельник.

Ранее доминируя на рынке чипов с сильной позиции на ПК и Mac, Intel столкнулась с трудностями в поддержании темпа в сфере мобильной вычислительной техники. Компании, такие как Qualcomm и Texas Instruments, лидеры в секторе мобильных чипов, превзошли Intel по рыночной стоимости.

А есть еще Nvidia, которая воспользовалась бумом ИИ, чтобы стать одной из самых финансово успешных публичных компаний в мире.

Союз Intel с AWS является частью стратегии компании по возвращению утраченных позиций. Сделка, совмещенная с $3 миллиардами финансирования от правительства США для производства чипов в стране и военных чипов, "подчеркивает наши успехи в создании процветающего бизнеса по производству чипов", - прокомментировала Intel в заявлении.

Intel продолжает расширять свои производственные мощности в Аризоне, Орегоне, Нью-Мексико и Огайо, но временно приостановила производство в Германии и Польше примерно на два года.

После объявления акции Intel выросли на 6% в послеторговой сессии.

Гелсингер также поделился обновлениями о миссии Intel по сокращению расходов на $10 миллиардов к 2025 году. Чтобы конкурировать с тайваньской TSMC на глобальном рынке чипов, Intel пересмотрела свою бизнес-модель.

В соответствии с релизом, Intel уже превзошла половину своей цели по сокращению численности сотрудников на 15 000 человек к концу года. Дополнительные увольнения ожидаются в середине октября. Кроме того, Intel планирует сократить свою глобальную недвижимость примерно на две трети к концу 2024 года.

Партнерство Intel-AWS, как ожидается, принесет значительный доход бизнесу Intel. Сделка, вкупе с государственным финансированием, рассматривается как важный шаг для укрепления бизнеса Intel по производству чипов.

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