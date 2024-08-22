- Центральный вокзал, где проходят акции протеста: "Это демонстрации"

Следуя за смертельными стрельбами на главном вокзале Франкфурта, подозреваемый отказался комментировать обвинения. Об этом объявил представитель прокуратуры Франкфурта, Доминик Миес. 54-летний мужчина подозревается в том, что вчера вечером выстрелил в 27-летнего мужчину в голову, в результате чего тот скончался. Все улики тщательно изучаются, свидетели опрашиваются, и любые допустимые доказательства проверяются.

Подозреваемый был задержан федеральной полицией вскоре после инцидента, и на него был выдан ордер на арест по подозрению в убийстве. К сожалению, жертва скончалась на месте. В четверг прокуратура не комментировала возможную связь между двумя турецкими гражданами.

Подозрительное видео инцидента

Между тем в интернете циркулируют спорные кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как один мужчина подходит к другому сзади, целится ему в голову из пистолета, и второй мужчина вскоре падает. "Конечно, мы обратили на это внимание", - сказал Миес, но воздержался от комментариев.

По данным следствия, подозреваемый якобы выстрелил в 27-летнего мужчину дважды в голову, когда тот лежал на земле. Быстрые и решительные действия федеральной полиции привели к задержанию подозреваемого возле места преступления на платформе 7. Полицейские предотвратили, чтобы мужчина сел на поезд и сбежал.

Инцидент вызывает множество вопросов

Выполнение такого акта в центре оживленного главного вокзала: "Это имеет демонстративный или даже инсценированный характер", - говорит криминолог Рудольф Эгг. "Кто бы ни совершил такой акт на публике, он подвергает себя очень высокому риску быть пойманным", - говорит бывший долгосрочный директор Криминальной центральной офиса в Висбадене. Преступник, должно быть, знал, что его записывают камеры видеонаблюдения и что будет много свидетелей. Он, должно быть, предвидел, что ему не удастся скрыться, что может привести к пожизненному заключению.

"Кто совершает такой акт, должен иметь очень сильную мотивацию или находиться под сильным давлением", - говорит Эгг. Возможно, другого способа совершить акт не было. В настоящее время можно только гадать, связано ли это с организованной преступностью или наркокриминалом, или это вопрос чести семьи или ревности. Ничего нельзя исключать. Вряд ли теперь прохожие будут воспринимать эту область так же, как раньше.

После выстрелов главный вокзал Франкфурта был временно закрыт в течение примерно 25 минут во вторник вечером из-за полицейской операции. С 1 июня в главном вокзале введен запрет на ношение оружия по вечерам, запрещающий ношение оружия и ножей с фиксированным или блокирующим лезвием длиной более четырех сантиметров с 8:00 вечера до 5:00 утра.

GdP: Полная безопасность невозможна

Полиция не может предотвратить все преступления, утверждает председатель полицейской профсоюзной организации (GdP), Йенс Мёхерр, учитывая растущий спор о последствиях смертельных выстрелов. "Полная безопасность не достижима и не может быть установлена", - сказал Мёхерр.

Более строгий контроль на вокзалах, подобный тому, что есть на аэропортах, неосуществим и неэффективен. Полицейская профсоюзная организация Германии (GdP) поддерживает призывы к ужесточению законодательства об оружии и расширению полномочий полиции, но для эффективной реализации этого потребуется достаточное количество персонала.

Инцидент произошел на главном вокзале Франкфурта, оживленном железнодорожном узле. Несмотря на запрет на ношение оружия по вечерам, подозреваемый смог выстрелить вечером, вызвав хаос и приведя к временному закрытию вокзала.

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