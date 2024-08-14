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Центр молодежной поддержки расширяется - высокий спрос

Спрос на помощь в семье растет. В Гессене доступна служба медиации для детей и молодых людей. Эта служба будет расширена.

 and  Alex Stellmacher
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В случае конфликтов с органами опеки и попечительства, Уполномоченный по правам ребёнка и юношества...
В случае конфликтов с органами опеки и попечительства, Уполномоченный по правам ребёнка и юношества предлагает помощь, услуги которого планируется расширить.

- Центр молодежной поддержки расширяется - высокий спрос

Консультации бесплатны и могут быть анонимными: Молодые люди в Гессене могут обратиться в офис уполномоченного по правам детей и молодежи, базирующийся в Франкфурте, если у них есть конфликты, например, с органом опеки и попечительства. Как объявила министр социальных дел и молодежи Гессена Хайке Hofmann (СДПГ), это предложение будет расширено. В следующем году планируется открыть региональный офис в Касселе, а также рассматривается возможность открытия еще одного в Южном Гессене.

"Спрос высок и растет", - сказала Hofmann. В прошлом году в офис уполномоченного поступило более 300 запросов. Около 30 000 молодых людей в Гессене получают услуги от органа опеки и попечительства, например, они живут в группе или в приемной семье.

Уравнивание шансов

Молодых людей планируется поддерживать в отстаивании своих прав, сказала Hofmann. Возможной темой для офиса уполномоченного может быть правильность размера карманных денег или продолжение предоставления услуг опеки. Речь идет об уравнивании шансов между органами власти и молодыми людьми, сказала Мириам Зелеке, государственный комиссар по участию и продвижению детей и молодых людей.

С тех пор, как был изменен закон, федеральные земли должны обеспечить наличие независимого офиса уполномоченного. Hofmann передал решение о финансировании в размере 350 000 евро ассоциации, с помощью которого будет финансироваться работа в текущем году. Это планируется обеспечить и в последующие годы. На эти деньги планируется нанять больше сотрудников - в настоящее время офис уполномоченного имеет список ожидания из-за большого количества запросов.

Рост числа случаев

В последние годы детей и молодых людей все чаще сталкиваются с проблемными ситуациями в своих семьях. В 2022 году число выявленных острых или латентных случаев угрозы благополучию детей в Гессене достигло рекордного уровня в 5600 случаев, согласно Государственному статистическому управлению. Новые данные еще не доступны.

Почти половина случаев связана с психологическим насилием, почти столько же случаев - пренебрежение. В каждом четвертом случае были признаки физического насилия, и в пяти процентах случаев - признаки сексуального насилия. Органы опеки и попечительства также работают с несовершеннолетними мигрантами, прибывшими из-за рубежа, и их число в последнее время значительно возросло.

Нехватка мест проживания

Однако органы опеки и попечительства также испытывают нехватку сотрудников и иногда не хватает мест проживания. Город Франкфурт сообщает, что иногда бывают случаи нехватки мест проживания для детей или молодых людей, проживающих вне семьи.

Ситуация с размещением в регулярной жилой зоне напряженная во всей стране, объяснил отдел социальных дел. Тем не менее, всегда подыскивается подходящее предложение. Для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров используется обширная концепция ввода в должность для новых сотрудников.

Другие точки контакта

Офис уполномоченного можно связаться по телефону, чату или электронной почте. Он также представлен в Instagram. Если дети или молодые люди ищут совет и поддержку помимо конфликтов с представителями органов опеки и попечительства, то возможными точками контакта могут быть органы опеки и попечительства, центры образовательного и семейного консультирования. К ним также можно обратиться без присутствия родителей. Предложение Конференции по образовательному консультированию можно найти онлайн на сайте bke-beratung.de. Другие онлайн-предложения - krisenschat.de и jugendnotmail.de. Телефонную поддержку можно получить по номеру 116 111.

Офис уполномоченного является ценным ресурсом для молодых людей из семей, сталкивающихся с трудностями, предоставляя поддержку для отстаивания своих прав. С ростом числа детей и молодых людей, сталкивающихся с проблемными ситуациями дома, потребность в таких услугах становится все более очевидной.

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