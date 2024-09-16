Ценность золота поднимается до беспрецедентных высот

Цена золота, похоже, движется только в одном направлении: вверх. В этом году драгоценный металл уже подорожал на 25%. Вот почему.

Рекордная полоса золотого рынка продолжается. Утром цена тройской унции (приблизительно 31,1 грамма) достигла нового исторического максимума почти в $2590. В евро цена достигла нового пика около €2335 за унцию. С начала года золото подорожало на четверть. Для сравнения, американский стандартный фондовый индекс S&P 500 вырос примерно на 18% за тот же период.

Цена золота достигла новых высот в последних торговых сессиях и выросла примерно на 4% за последнюю неделю. Аналитики считают, что основным драйвером этого роста является ожидание более высоких процентных ставок в США. Широко ожидается, что Федеральная резервная система США начнет смену денежно-кредитной политики в среду, снизив процентные ставки.

Богатые инвесторы и финансовые институты часто переводят часть своих активов в золото, когда процентные ставки снижаются. При отсутствии дохода от золота перспектива снижения процентных ставок (например, на государственные облигации) стимулирует спрос на драгоценный металл.

Реальные процентные ставки, которые можно получить на рынке с помощью государственных облигаций, являются ключевыми - это означает номинальные процентные ставки за вычетом инфляции. Если они станут отрицательными, инвестирование денег в относительно стабильное золото станет разумным выбором. Этот сдвиг происходит в настоящее время в ожидании объявленного сдвига процентных ставок в США.

Низкие процентные ставки в США обычно ослабляют доллар, делая золото, которое торгуется в долларах, более привлекательным для многих инвесторов за пределами США, что увеличивает спрос и цену.

Золото пользуется спросом в Китае и Индии

Кроме того, цена золота значительно выросла в последние месяцы, несмотря на высокие доходности на рынке облигаций и устойчивый рост фондового рынка. В этом виноваты центральные банки, возглавляемые китайским центральным банком. С конца ноября 2022 года по июнь 2023 года они значительно увеличили свои золотые резервы. Причина: как и другие развивающиеся экономики, Китай стремится снизить зависимость своих валютных резервов от доллара, глобальной резервной валюты. Согласно Всемирному совету по золоту, центральные банки купили 483 тонны золота в первом полугодии. Это самый значительный объем с тех пор, как лоббистская организация начала собирать данные.

Но не только китайский центральный банк покупает золото; частные инвесторы тоже. Причина: альтернативные инвестиции в Китае, стране с населением 1,4 миллиарда человек, в настоящее время менее привлекательны. С одной стороны, рынок недвижимости, в который большинство семей вложили свои сбережения, находится в кризисе. С другой стороны, внутренний фондовый рынок не показывал хороших результатов в течение длительного времени. И из-за капитальных ограничений Китая частные инвесторы не могут легко переключиться на зарубежные рынки.

Также есть сильный спрос на золото в Индии, стране с населением 1,4 миллиарда человек. Золото является традиционным инвестиционным активом в Индии, и центральный банк также увеличивает свои резервы.

Ралли цен на золото также подпитывается тем, что многие люди во всем мире считают физическое золото защитой в кризисных ситуациях - российское нападение на Украину, война Израиля против ХАМАС и потенциальное эскалация торгового конфликта между США и Китаем стимулируют цену на золото.

Продолжит ли оно расти такими же темпами? Аскан Иреди, глава управления портфелем в компании по управлению активами Плутос, скептически относится к этому. "Золото, безусловно, будет расти в долгосрочной перспективе, но не с такой скоростью", - сказал он в интервью ntv. "По крайней мере, если ситуация не ухудшится".

Экономическая неопределенность, вызванная геополитическими tensions и потенциальной волатильностью рынка, побуждает инвесторов искать активы-убежища, что приводит к увеличению спроса на золото. В результате глобальная экономика все больше полагается на золото как на средство сохранения стоимости.

В свете роста спроса на золото многие экономики, такие как Китай и Индия, увеличивают свои золотые резервы в качестве стратегического шага по диверсификации своих валютных резервов и снижению зависимости от доллара США.

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