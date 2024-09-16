Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовости

Ценность золота поднимается до беспрецедентных высот

Еще один беспрецедентный рекорд установлен

 and  James Williams
Время чтения 2 минут
Золото упорно бьет свои рекордно высокие цены.
Золото упорно бьет свои рекордно высокие цены.

Ценность золота поднимается до беспрецедентных высот

Цена золота, похоже, движется только в одном направлении: вверх. В этом году драгоценный металл уже подорожал на 25%. Вот почему.

Рекордная полоса золотого рынка продолжается. Утром цена тройской унции (приблизительно 31,1 грамма) достигла нового исторического максимума почти в $2590. В евро цена достигла нового пика около €2335 за унцию. С начала года золото подорожало на четверть. Для сравнения, американский стандартный фондовый индекс S&P 500 вырос примерно на 18% за тот же период.

Цена золота достигла новых высот в последних торговых сессиях и выросла примерно на 4% за последнюю неделю. Аналитики считают, что основным драйвером этого роста является ожидание более высоких процентных ставок в США. Широко ожидается, что Федеральная резервная система США начнет смену денежно-кредитной политики в среду, снизив процентные ставки.

Богатые инвесторы и финансовые институты часто переводят часть своих активов в золото, когда процентные ставки снижаются. При отсутствии дохода от золота перспектива снижения процентных ставок (например, на государственные облигации) стимулирует спрос на драгоценный металл.

Реальные процентные ставки, которые можно получить на рынке с помощью государственных облигаций, являются ключевыми - это означает номинальные процентные ставки за вычетом инфляции. Если они станут отрицательными, инвестирование денег в относительно стабильное золото станет разумным выбором. Этот сдвиг происходит в настоящее время в ожидании объявленного сдвига процентных ставок в США.

Низкие процентные ставки в США обычно ослабляют доллар, делая золото, которое торгуется в долларах, более привлекательным для многих инвесторов за пределами США, что увеличивает спрос и цену.

Золото пользуется спросом в Китае и Индии

Кроме того, цена золота значительно выросла в последние месяцы, несмотря на высокие доходности на рынке облигаций и устойчивый рост фондового рынка. В этом виноваты центральные банки, возглавляемые китайским центральным банком. С конца ноября 2022 года по июнь 2023 года они значительно увеличили свои золотые резервы. Причина: как и другие развивающиеся экономики, Китай стремится снизить зависимость своих валютных резервов от доллара, глобальной резервной валюты. Согласно Всемирному совету по золоту, центральные банки купили 483 тонны золота в первом полугодии. Это самый значительный объем с тех пор, как лоббистская организация начала собирать данные.

Но не только китайский центральный банк покупает золото; частные инвесторы тоже. Причина: альтернативные инвестиции в Китае, стране с населением 1,4 миллиарда человек, в настоящее время менее привлекательны. С одной стороны, рынок недвижимости, в который большинство семей вложили свои сбережения, находится в кризисе. С другой стороны, внутренний фондовый рынок не показывал хороших результатов в течение длительного времени. И из-за капитальных ограничений Китая частные инвесторы не могут легко переключиться на зарубежные рынки.

Также есть сильный спрос на золото в Индии, стране с населением 1,4 миллиарда человек. Золото является традиционным инвестиционным активом в Индии, и центральный банк также увеличивает свои резервы.

Ралли цен на золото также подпитывается тем, что многие люди во всем мире считают физическое золото защитой в кризисных ситуациях - российское нападение на Украину, война Израиля против ХАМАС и потенциальное эскалация торгового конфликта между США и Китаем стимулируют цену на золото.

Продолжит ли оно расти такими же темпами? Аскан Иреди, глава управления портфелем в компании по управлению активами Плутос, скептически относится к этому. "Золото, безусловно, будет расти в долгосрочной перспективе, но не с такой скоростью", - сказал он в интервью ntv. "По крайней мере, если ситуация не ухудшится".

Экономическая неопределенность, вызванная геополитическими tensions и потенциальной волатильностью рынка, побуждает инвесторов искать активы-убежища, что приводит к увеличению спроса на золото. В результате глобальная экономика все больше полагается на золото как на средство сохранения стоимости.

В свете роста спроса на золото многие экономики, такие как Китай и Индия, увеличивают свои золотые резервы в качестве стратегического шага по диверсификации своих валютных резервов и снижению зависимости от доллара США.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Машины государственного новостного агентства Russia Today (RT) замечены вблизи Красной площади,...
Экономика

Meta ограничивает доступ к российскому государственному СМИ RT из-за участия в "международных манипуляциях".

Глава Meta объявила в понедельник о запрете RT, Россия Сегодня и других государственных СМИ России из-за обвинений в использовании дезинформирующих методов для проведения кампаний по оказанию влияния, искусно обходящих механизмы обнаружения на платформах социальных сетей Meta.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Цены на акции Intel подскочили после объявления о партнерстве с Amazon
Экономика

Цены на акции Intel подскочили после объявления о партнерстве с Amazon

Цены на акции Intel подскочили после объявления о партнерстве с Amazon Сообщение пришло после того, как Intel объявила, что может получить до $3 миллиардов финансирования в рамках закона о чипах и науке для производства военных чипов. Intel Foundry и Amazon Web Services договорились о сотрудничестве в области разработки кастомных чипов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
На протяжении нескольких месяцев Федеральная резервная система формирует траекторию продвижения...
Экономика

Фокус Уолл-стрит в основном сосредоточен вокруг Федеральной резервной системы.

Фокус Уолл-стрит в основном сосредоточен вокруг Федеральной резервной системы. Недавние слухи о еще одной попытке покушения на Дональда Трампа вызвали волнение. Тем не менее, внимание инвесторов сосредоточено на решении ФРС. Примет ли центральный банк решение о повышении процентных ставок? И как они оправдают это решение? Участники рынка находятся в напряжении.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Вначале было дано разрешение на строительство сооружения в Магдебурге
Экономика

Intel прекращает строительство завода по производству полупроводников в Магдебурге

Intel прекращает строительство завода по производству полупроводников в Магдебурге Правительство Германии с энтузиазмом планировало выделить щедрые десять миллиардов евро, чтобы заманить технологического гиганта Intel в Восточную Германию. К сожалению, Intel, кажется, передумала, оставив амбициозный проект в Магдебурге в подвешенном состоянии. Глава Intel Пат Гелсингер объявил, что строительство ожидаемого завода может

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Машины государственного новостного агентства Russia Today (RT) замечены вблизи Красной площади,...
Экономика

Meta ограничивает доступ к российскому государственному СМИ RT из-за участия в "международных манипуляциях".

Глава Meta объявила в понедельник о запрете RT, Россия Сегодня и других государственных СМИ России из-за обвинений в использовании дезинформирующих методов для проведения кампаний по оказанию влияния, искусно обходящих механизмы обнаружения на платформах социальных сетей Meta.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Байден и Харрис обмениваются рукопожатием после своего выступления в Princes George's Community...
Политика

Байден принимает на себя важную роль в качестве ключевого сторонника Харриса во время их отдельных кампаний

Вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден на отдельных мероприятиях в понедельник вели усилия по укреплению поддержки среди ключевых фронтов избирателей, демонстрируя свой осознанный план по разделению и доминированию на пути к выборам в ноябре.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно