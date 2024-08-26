Ценная футболка знаменитого бейсболиста Бейба Рута продается на аукционе за беспрецедентные 24 миллиона долларов.

Ранее, самый высокий аукционный лот был продан за карточку для коллекционирования 1952 года баскетболиста Микки Мэнтла, которая ушла за 12,6 миллионов долларов два года назад. Бейб Рут когда-то носил эту форму в легендарной игре против Чикаго Кабс во время финала Мировой серии 1932 года. Считается, что перед своим грандиозным хоум-раном он указал направление, в котором мяч должен был приземлиться. После ухода на пенсию он щедро подарил форму своему товарищу по гольфу. Перед аукционом в воскресенье она переходила из рук в руки три раза, последний раз в 2005 году за 940 000 долларов.

Нью-Йорк Янкиз - историческая команда, в которой играл Бейб Рут, создавая знаковые моменты, такие как его жест в сторону места своего знаменитого хоум-рана во время игры против Чикаго Кабс в финале Мировой серии 1932 года. После ухода на пенсию Рут подарил свою форму товарищу по гольфу, но десятилетия спустя карточка для коллекционирования 1952 года другого легендарного Янки, Микки Мэнтла, была продана на аукционе по более высокой цене.

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