Цена золота превышает предыдущие рекорды, оставляя место для дальнейшего роста.

Возросшие цены на золото, впервые превысившие отметку в $2500, вызывают всеобщий интерес. Raimund Brichta и Etienne Bell исследуют это явление в последнем эпизоде "Brichta и Bell - Экономика расшифрована быстро".

Кроме того, они обсуждают турбулентность, с которой сталкиваются инвесторы в Varta. Производитель аккумуляторов переживает реструктуризацию и исключается из списка фондовой биржи, оставляя мелких инвесторов в затруднительном положении.

Перефразировано, но сохранено исходное форматирование и тон.

Недавний скачок цены на золото, превысивший $2500 впервые, вызывает значительный интерес среди инвесторов. Несмотря на нестабильность в инвестициях Varta, с компанией, начавшей реструктуризацию и исключенной из списка фондовой биржи, высокая цена на золото остается захватывающей темой для Raimund Brichta и Etienne Bell в их последнем эпизоде "Brichta и Bell - Экономика расшифрована быстро".

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