- Цена ухода за пожилыми людьми в жилом комплексе Zippendorf в районе MV в Шверине

В жилом комплексе для пожилых "Wohnpark Zippendorf" в Шверине стажерам доверяют управление жилым кварталом, что приносит учреждению ежегодную премию в области ухода от государства. По словам отдела социальных дел, это ответственность придает уверенности молодым людям. Премия в размере 3000 евро была вручена на государственной конференции по уходу в Ростоке.

Второе место, с призом в 1500 евро, заняло предприятие в Стральзуnde, которое включало музыкальное сопровождение для умирающих и их близких. Проект "Wir sind Malchow", направленный на борьбу с одиночеством пожилых людей, занял третье место, получив 500 евро. Социальные мероприятия, такие как послеобеденное бинго, также организуются.

По данным министерства, рассматривалось 14 предложений на государственную премию в области ухода.

Проект "Wir sind Malchow", несмотря на то, что не выиграл первое место, все же получил признание, заняв третье место и получив денежную премию в размере 500 евро. Некоторые другие предложения также рассматривались на государственную премию в области ухода, так как всего было рассмотрено 14 предложений министерством.

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