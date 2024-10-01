Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостибизнес

Цена акций Stellantis падает в ответ на предупреждение о прибыли, в соответствии с аналогичным объявлением Volkswagen.

Stellantis, родительская компания Крайслера, испытала значительное падение цены акции, примерно на 14%, в понедельник в Милане, после объявления пониженных ожиданий на полную годовую прибыльность и денежный поток. К этому спаду они отнесли ослабление глобальных продаж и обострение конкуренции...

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 2 минут

Цена акций Stellantis падает в ответ на предупреждение о прибыли, в соответствии с аналогичным объявлением Volkswagen.

Stellantis (STLA), известный производитель пикапов Ram, Jeep, а также автомобилей Citroen и Peugeot, объявил в заявлении, что ожидает меньшей прибыли в 2024 году по сравнению с первоначальными прогнозами, а расходы превысят денежный поток от операционной деятельности.

Основными причинами таких пессимистичных прогнозов стали корректировки в Северной Америке, в том числе увеличение стимулов на модели 2024 года и более старых, и слабые продажи во второй половине года в различных регионах.

Stellantis объявил о планах сократить запасы автомобилей в США и позволить 200 000 меньше автомобилей быть поставленных дилерам в Северной Америке во второй половине 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Компания указала на более плохое общемировое промышленное окружение, с уменьшенным прогнозом рынка на 2024 год и увеличением конкуренции как из-за растущего предложения в отрасли, так и из-за растущей конкуренции со стороны Китая.

Этот пессимистичный прогноз был сделан после того, как немецкий Volkswagen снизил свои полные годовые продажи и оценки поставок на 2023 год, сославшись на "трудную рыночную среду". Акции Volkswagen упали на 4,5% в понедельник в результате этого.

Кроме того, британский люксовый автопроизводитель Aston Martin Lagonda заявил, что его операционная прибыль в 2023 году будет ниже, чем в прошлом году, и будет выпущено на 1000 автомобилей меньше из-за нарушений в цепочке поставок и продолжения макроэкономической слабости в Китае. Их акции упали почти на 21% в Лондоне.

Западные автопроизводители в настоящее время сталкиваются со слабым глобальным спросом и растущей конкуренцией со стороны производителей электромобилей из Китая.

Китайские производители электромобилей, такие как BYD и Xpeng (XPEV), успешно захватывают долю рынка у иностранных автопроизводителей в Китае, крупнейшем в мире рынке пассажирских автомобилей, и также расширяются в Европу, где рынок автомобилей сокращается.

Ранее в этом месяце Volkswagen заявил, что в Европе ежегодно продается на 2 миллиона автомобилей меньше, чем до пандемии. Сама Volkswagen продает на 500 000 автомобилей меньше в год в этом регионе.

Volkswagen в настоящее время ведет переговоры о зарплате с IG Metall, одной из самых могущественных профсоюзов в Германии, в рамках более широкой перестройки компании, которая может привести к первым в истории заводам в их родной стране.

"Чтобы конкурировать, нам нужно полностью перестроить Volkswagen... потому что ситуация серьезная", - заявила компания на прошлой неделе. "Volkswagen должен повысить эффективность и снизить затраты".

Последнее предупреждение о прибыли Stellantis - это еще одна плохая новость для компании, которая недавно столкнулась с необходимостью отозвать более 1,2 миллиона пикапов Ram 1500 из-за программной проблемы в системе антиблокировки тормозов.

В августе автопроизводитель объявил о возможных увольнениях до 2450 рабочих на сборочном заводе недалеко от Детройта, где они прекращают производство пикапа Ram 1500 Classic. Компания также сталкивается с возможными забастовками со стороны профсоюза United Auto Workers в США, который заявляет, что они не выполнили гарантии, данные в рамках коллективного договора, заключенного в прошлом году.

Борьба Stellantis очевидна в их ожиданиях меньшей прибыли в 2024 году и превышении расходов над денежным потоком от операционной деятельности, в основном из-за корректировок в Северной Америке и слабых продаж.

В попытке справиться со своей финансовой ситуацией Stellantis объявил о планах сократить запасы автомобилей в США и позволить 200 000 меньше автомобилей быть поставленных дилерам в Северной Америке во второй половине 2024 года.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Марка электроскутеров Тиер скоро прекратит свою деятельность
Экономика

Компания Dott временно исчезла с рынка

Компания Dott временно исчезла с рынка В январе компания по прокату электросамокатов Tier перейдет к бренду Dott. По словам CEO Тиера Филиппа Хааса, узнаваемость Dott выше, согласно опросу. После слияния пользователи могут заметить изменения. Ярко-синие электросамокаты, которые предоставляет Tier, скоро претерпят metamorphosis, сменив свою цветовую гамму на единый дизайн Dott.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Предложенное рабочее предложение, обещающее рост зарплаты около 50%, не смогло остановить...
Экономика

Восточные рабочие, занятые в портовых операциях вдоль восточного побережья Соединенных Штатов, решают прекратить работу, инициируя забастовку.

Восточные рабочие, занятые в портовых операциях вдоль восточного побережья Соединенных Штатов, решают прекратить работу, инициируя забастовку. Вдоль восточного побережья США, значительная часть международной контейнерной торговли страны управляется через крупные порты. Однако начиная с полуночи, операции приостановлены, так как более десяти тысяч докеров решили начать забастовку. Это действие, как ожидается, повлечет

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
НПЗ Аdnoc предлагает приобретение Covestro - Рассматривается предложение о покупке
Экономика

Adnoc предлагает приобрести Covestro - предложение о покупке представлено

Adnoc предлагает приобрести Covestro - предложение о покупке представлено Наступил решающий момент: Covestro готовится к поглощению со стороны Adnoc. Нефтяной гигант сделал предложение по приобретению бывшего дочернего предприятия Bayer. В целом, компания из Абу-Даби готова выложить около 15 миллиардов евро за компанию, входящую в индекс DAX. После нескольких раундов переговоров

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Канцлер Шольц и президент Украины Зеленский перед началом 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в...
Экономика

Небольшой вклад немецких корпораций в предприятия в Украине.

Небольшой вклад немецких корпораций в предприятия в Украине. Германия часто поддерживает Украину финансово, но немецкие компании редко получают контракты в этой стране, согласно исследованию Восточного комитета немецкой экономики. Проблема заключается в том, что финансирование Украины не связано с участием немецких компаний в тендерах, что позволяет поставщикам из Турции или Китая

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".
Спорт

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария". Когда-то Астон Вилла унизила Байерн, они только начинали свой путь. Сейчас команда Премьер-лиги полна звезд. Нынешний тренер Байерна, Винсент Компани, уже испытал это на себе. Но на этот раз все должно быть по-другому. Компани и его товарищи по

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Неизвестный немецкий футбольный титан
Спорт

Неизвестный немецкий футбольный титан

Неизвестный немецкий футбольный титан Кто такой Николас Кунь, спросите вы? Отличный вопрос, учитывая, что этот вторник вечером в Лиге чемпионов может дать нам ответ. Он выйдет на поле за «Селтик» Глазго, чтобы встретиться с «Боруссией» Дортмунд. И, черт возьми, он уже успел покорить сердца шотландцев, заработав себе репутацию топ-talenta. Кунь

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении
Панорама

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении Неделю спустя после смертельного инцидента в центре Мюнхена, в результате которого 57-летний мужчина получил тяжёлые травмы и смертельные ранения головы, власти подтвердили задержание главного подозреваемого. Об этом было объявлено рано утром, с обещанием предоставить больше информации позже. Расследование продолжается с акцентом на

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно