Цена акций Stellantis падает в ответ на предупреждение о прибыли, в соответствии с аналогичным объявлением Volkswagen.

Stellantis (STLA), известный производитель пикапов Ram, Jeep, а также автомобилей Citroen и Peugeot, объявил в заявлении, что ожидает меньшей прибыли в 2024 году по сравнению с первоначальными прогнозами, а расходы превысят денежный поток от операционной деятельности.

Основными причинами таких пессимистичных прогнозов стали корректировки в Северной Америке, в том числе увеличение стимулов на модели 2024 года и более старых, и слабые продажи во второй половине года в различных регионах.

Stellantis объявил о планах сократить запасы автомобилей в США и позволить 200 000 меньше автомобилей быть поставленных дилерам в Северной Америке во второй половине 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Компания указала на более плохое общемировое промышленное окружение, с уменьшенным прогнозом рынка на 2024 год и увеличением конкуренции как из-за растущего предложения в отрасли, так и из-за растущей конкуренции со стороны Китая.

Этот пессимистичный прогноз был сделан после того, как немецкий Volkswagen снизил свои полные годовые продажи и оценки поставок на 2023 год, сославшись на "трудную рыночную среду". Акции Volkswagen упали на 4,5% в понедельник в результате этого.

Кроме того, британский люксовый автопроизводитель Aston Martin Lagonda заявил, что его операционная прибыль в 2023 году будет ниже, чем в прошлом году, и будет выпущено на 1000 автомобилей меньше из-за нарушений в цепочке поставок и продолжения макроэкономической слабости в Китае. Их акции упали почти на 21% в Лондоне.

Западные автопроизводители в настоящее время сталкиваются со слабым глобальным спросом и растущей конкуренцией со стороны производителей электромобилей из Китая.

Китайские производители электромобилей, такие как BYD и Xpeng (XPEV), успешно захватывают долю рынка у иностранных автопроизводителей в Китае, крупнейшем в мире рынке пассажирских автомобилей, и также расширяются в Европу, где рынок автомобилей сокращается.

Ранее в этом месяце Volkswagen заявил, что в Европе ежегодно продается на 2 миллиона автомобилей меньше, чем до пандемии. Сама Volkswagen продает на 500 000 автомобилей меньше в год в этом регионе.

Volkswagen в настоящее время ведет переговоры о зарплате с IG Metall, одной из самых могущественных профсоюзов в Германии, в рамках более широкой перестройки компании, которая может привести к первым в истории заводам в их родной стране.

"Чтобы конкурировать, нам нужно полностью перестроить Volkswagen... потому что ситуация серьезная", - заявила компания на прошлой неделе. "Volkswagen должен повысить эффективность и снизить затраты".

Последнее предупреждение о прибыли Stellantis - это еще одна плохая новость для компании, которая недавно столкнулась с необходимостью отозвать более 1,2 миллиона пикапов Ram 1500 из-за программной проблемы в системе антиблокировки тормозов.

В августе автопроизводитель объявил о возможных увольнениях до 2450 рабочих на сборочном заводе недалеко от Детройта, где они прекращают производство пикапа Ram 1500 Classic. Компания также сталкивается с возможными забастовками со стороны профсоюза United Auto Workers в США, который заявляет, что они не выполнили гарантии, данные в рамках коллективного договора, заключенного в прошлом году.

Борьба Stellantis очевидна в их ожиданиях меньшей прибыли в 2024 году и превышении расходов над денежным потоком от операционной деятельности, в основном из-за корректировок в Северной Америке и слабых продаж.

В попытке справиться со своей финансовой ситуацией Stellantis объявил о планах сократить запасы автомобилей в США и позволить 200 000 меньше автомобилей быть поставленных дилерам в Северной Америке во второй половине 2024 года.

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