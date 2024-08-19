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ПанорамаНовостиПравый экстремизм

Целостность британских исправительных учреждений находится под угрозой неминуемого краха.

 and  Yaroslav Smith
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На фоне различных британских городских зон произошли несколько неспокойных дней, отмеченных...
На фоне различных британских городских зон произошли несколько неспокойных дней, отмеченных широкомасштабными беспорядками и нападениями на полицию.

Целостность британских исправительных учреждений находится под угрозой неминуемого краха.

Из-за эскалации правых протестов в Великобритании многие правонарушители рискуют оказаться за решёткой. Пенитенциарные учреждения переполнены, что заставило правительство запустить операцию "Утренний свет". В рамках этой операции подозреваемые могут содержаться в полицейских участках до освобождения клеточного пространства в тюрьме.

Обычно подозреваемые быстро предстают перед судьёй, который устанавливает залог. Но из-за серьёзности ситуации это решение было первоначально принято в некоторых районах Северной Англии, как объявили правительственные чиновники.

В стране зафиксировано более 1000 арестов

В течение нескольких дней в различных городах Великобритании произошли случаи крайней нестабильности и нападений на сотрудников правоохранительных органов. Более 1000 человек были взяты под стражу. Эти события произошли после трагического инцидента на занятиях по танцам под музыку Тейлор Свифт в Саутпорте, где погибли три девочки и несколько детей получили ранения. В социальных сетях распространялись слухи о том, что виновником является мусульманский иммигрант. Однако оказалось, что преступником является 17-летний местный житель, родившийся в Великобритании у родителей из Руанды.

Правительство лейбористов возложило ответственность на консервативное правительство за плачевное состояние тюрем. "Мы унаследовали систему правосудия на грани краха и под большим давлением", - заявил заместитель министра Джеймс Тимpson. "В результате нам пришлось принимать сложные, но необходимые решения, чтобы сохранить её функционирование".

Для облегчения нагрузки на переполненные тюрьмы правительство ранее объявило, что некоторых заключённых освободят раньше, если они отбыли 40% срока вместо обычных 50%. К сожалению, это не распространяется на лиц, осуждённых за террористические преступления, сексуальные преступления, домашнее насилие или тяжкие насильственные преступления.

В связи с ростом праворадикализма число лиц, участвующих в правых протестах и рискующих оказаться в тюрьме, существенно возросло. Для решения этой проблемы правительство расширило операцию "Утренний свет" за пределы некоторых районов Северной Англии, стремясь справиться с растущим населением тюрем.

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