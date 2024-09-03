Содержание

Предпочтение одиночества или партнерства?

Вера в вечную любовь?

Зависимость от дружбы?

Значение удовлетворяющего секса?

Предпочтение более молодых партнеров?

Альтернативные цифровые варианты знакомств

Выполняют ли обещания сайты знакомств?

Желаемая частота интимности?

Удовлетворенность статусом отношений?

Важные внутренние убеждения

Воспринимаемый и биологический возраст

Преобразование в пожилых людей?

Факторы старения

Косметические улучшения - выбор?

Пристрастие к играм

Случайные встречи

Отказ от ярлыка "Серебряный возраст"

- Цели и амбиции людей старше 50 лет

Группа людей старше 50 лет, так называемое "поколение "Сейчас меня", согласно недавнему исследованию Института Рейнгольда, проявляет повышенный интерес к своей личной жизни. Эта когорта продолжает жить более самостоятельно и свободно, но менее обязательно и более автономно, чем их старшие коллеги. Исследователи собрали данные, опросив более тысячи немцев и проведя индивидуальные интервью, чтобы понять, что способствует полноценному партнерству и какие стандарты они ищут при поиске потенциального партнера по жизни.

Предпочтение одиночества или партнерства?

Примерно 31% людей в возрасте 50 лет и старше в настоящее время живут одни, при этом почти половина из этих одиноких людей предпочитают оставаться такими. Заметна разница между полами, при этом 57% женщин и 46% мужчин выражают желание сохранить свой одиночный статус.

Вера в вечную любовь?

Из одиноких мужчин старше 50 лет, ищущих новую пару, 81% все еще верят в идею настоящей любви. Среди женщин эта вера меньше, всего 71% придерживаются этой точки зрения.

Зависимость от дружбы?

В среднем, люди в возрасте 50 лет и старше имеют восемь друзей, трое из которых считаются близкими. Большинство участников (81%) доверяют своим друзьям, а 83% могут свободно говорить с ними обо всем.

Значение удовлетворяющего секса?

Более двух третей (70%) одиноких мужчин старше 50 лет ценят сексуально удовлетворяющие отношения при выборе партнера. Женщины старше 50 лет менее склонны к этому, так как только 31% из них подчеркивают это в выборе партнера.

Предпочтение более молодых партнеров?

Более половины (58%) мужчин старше 50 лет ищут более молодого партнера, в то время как такие соображения играют меньшую роль в процессе выбора партнера для женщин, при этом только 30% из них выражают интерес к более молодому партнеру.

Альтернативные цифровые варианты знакомств

Каждый десятый участник старше 50 лет использует сайты знакомств хотя бы раз в месяц, при этом 4% делают это чаще. Популярными вариантами являются Finya и Tinder.

Выполняют ли сайты знакомств свои обещания?

Сайты знакомств в основном соответствуют сексуальным ожиданиям пользователей старше 50 лет, при этом 38% ищут и 34% находят такие встречи. Тем не менее, успех в установлении романтических отношений ниже, так как только 15% находят подходящего компаньона для долговременной связи, в то время как 41% ищут такую связь. Успех в поиске новых друзей составляет всего 30%, в то время как 53% стремятся к этому.

Желаемая частота интимности?

53% мужчин и женщин в возрасте 50 лет и старше хотят регулярных интимных моментов, но только 30% из них реализуются.

Удовлетворенность статусом отношений?

Две трети респондентов (63%) в настоящее время состоят в отношениях, при этом 4% описывают их как чисто практические, а 63% - как основанные на любви.

Важные внутренние убеждения

Факторы, имеющие значительное значение в отношениях для людей в возрасте 50 лет и старше, включают: юмор, манеры и интеллект.

Воспринимаемый и биологический возраст

Исследование исследует разницу между воспринимаемым и биологическим возрастом.

Женщины в возрасте 50 лет и старше чувствуют себя в среднем на восемь лет моложе своего реального возраста, в то время как мужчины испытывают разницу в шесть лет между своим реальным и воспринимаемым возрастом.

Преобразование в пожилых людей?

Для женщин начало старости обычно происходит в 72,4 года, на четыре года позже, чем у мужчин, в 68,6 года.

Факторы старения

Основными факторами, способствующими восприятию старения у 74% респондентов, являются потеря автономии и серьезные физические ограничения.

Косметические улучшения - выбор?

Только 5% респондентов прошли косметическую операцию, но 12% из тех, кто не прошел операцию, рассматривают такой вариант.

Пристрастие к играм

Более одной трети (38%) регулярно играют в видеоигры, в то время как большинство (63%) предпочитают традиционные настольные игры.

Случайные встречи

Только один из пяти людей посещает общественные или районные мероприятия, чтобы завести новых знакомых, при этом большинство полагаются на случайные встречи для расширения своего социального круга.

Отказ от ярлыка "Серебряный возраст"

Из всех предложенных терминов для описания своей возрастной группы "Серебряный возраст" получил наименьшее признание (2%), за ним следует "Бэби-бумер" (22%). Наиболее популярной категорией является "Поколение 50+" (31%).

Женщины в возрасте 50 лет и старше воспринимают себя в среднем на восемь лет моложе своего реального возраста, в то время как мужчины испытывают разницу в шесть лет. В процессе выбора партнера только 30% женщин выражают интерес к более молодому партнеру, в отличие от 58% мужчин.

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