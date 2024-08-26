Трудовая сила в миллионах австралийцев, пострадавших от принудительного права на недоступность

С понедельника в Австралии вступил в силу закон о праве на отключение. Этот новый закон распространяется на обширную рабочую силу, освобождая их от обязанности отвечать на текстовые сообщения, электронные письма или звонки за пределами их рабочих часов, если отказ не считается необоснованным. Профсоюзы приветствуют этот закон, в то время как Австралийская группа по промышленности выразила неодобрение, назвав его "ошибочным и запутанным".

Закон был принят в феврале и вступит в силу для компаний, имеющих более 15 сотрудников, с 26 августа 2026 года. В то же время аналогичные правила действуют во Франции с 2017 года, в Испании с 2018 года и в Бельгии с 2022 года.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанес прокомментировал это в понедельник на ABC: "Наша цель - гарантировать, что те, кто получает зарплату за 24 часа, не обязаны работать 24 часа в сутки". Это также вопрос психического здоровья, поощряя людей отключаться от работы и проводить время с близкими и личной жизнью.

Комиссар по трудовым спорам Анна Бут советует компаниям и их сотрудникам разумно применять этот закон. Суды будут разрешать споры, определяя, что считается "неразумным", исходя из условий, таких как причина, по которой работодатель связывается с ними за пределами рабочих часов, роль сотрудника и компенсация за сверхурочную работу или дежурство.

В соответствии с новым законом сотрудники освобождаются от обязанности отвечать на звонки во время своих назначенных нерабочих часов. Комиссар по трудовым спорам подчеркивает важность разумного применения этого правила, учитывая такие факторы, как причина, по которой работодатель связывается с ними за пределами рабочих часов.

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