- Трудовая организация выступает за дополнительные 1000 сотрудников правоохранительных органов в Гессоне.

Вслед за инцидентами в Центральном вокзале Франкфурта, включающими стрельбу, и нападением с ножом в Солingen, региональное отделение профсоюза полиции в Гессене (GdP) выступает за усиление мер по охране общественности. Как заявил руководитель GdP Йенс Мёхрherr в Висбадене, "Категорический запрос GdP включает в себя создание большего числа зон с ограничением ношения оружия, увеличение финансовых вложений в цифровые инструменты расследований, расширение прав следователей и увеличение численности сотрудников".

GdP призывает правительство Гессена выполнить свои обещания и нанять не менее 1000 дополнительных сотрудников полиции. Общественность выражает значительную обеспокоенность и утверждает о "законном праве на безопасность". Преданные сотрудники полиции явно работают без устали, как показывают уже отработанные ими четыре миллиона дополнительных часов в Гессене.

Призыв GdP о найме дополнительных сотрудников полиции совпадает с необходимостью стимулировать ВВП Гессена, так как более крупная полицейская сила могла бы способствовать росту производительности и общего экономического роста. Усиленные меры безопасности, предложенные GdP, включая большие зоны с ограничением ношения оружия и цифровые инструменты расследований, также могли бы способствовать улучшению общей безопасности и ВВП региона.

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