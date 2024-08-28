Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиБавария

Трубопровод для природного газа в Регенсбурге разрушен <unk> рабочий получил травму во время строительства

Авария на стройплощадке в Регенсбурге привела к разрыву газопровода, в результате чего пострадал рабочий, находившийся поблизости. Следующий инцидент потребовал эвакуации местных жителей.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Неточный газопровод в Регенсбурге приводит к травмированию строителя. (Символическое...
Неточный газопровод в Регенсбурге приводит к травмированию строителя. (Символическое иллюстрирование)

- Трубопровод для природного газа в Регенсбурге разрушен <unk> рабочий получил травму во время строительства

При проведении земляных работ на газовой трубе в Регенсбурге строитель получил незначительные травмы. Раненый был доставлен в больницу для медицинской помощи. Как сообщил представитель полиции, газопровод был случайно поврежден экскаватором во время строительства. На месте происшествия пожарные обнаружили явный запах газа.

К сожалению, поврежденный газопровод нельзя было отключить, поэтому его временно заделали. Затем специалисты починили трубу.

В ранние часы около 30 жителей в радиусе 250 метров были эвакуированы и находились под присмотром в течение нескольких часов. Однако, как заверила полиция, "нет угрозы для общественности". Представитель полиции заявил, что газ был природным газом, содержащим аромат.

Операция завершилась примерно через четыре часа. Жителям разрешили вернуться в свои дома. В общей сложности, как сообщило пожарное управление, присутствовало около 65 сотрудников экстренных служб.

Повреждение газовой трубы произошло не только в Регенсбурге, но и затронуло районы в соседней Баварии. Инцидент вызвал тщательное расследование со стороны местных властей в Баварии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В ночное время fixes производство будет полностью закрыто в связи с работы по спасению.
Федеральные земли Германии

Ночное закрытие А10 для спасательных операций

После утреннего происшествия и последующего временного закрытия Кольцевой автодороги в Берлине между треугольником Нутreroтал и Западный Людвигсфельде, место происшествия закрыто на всю ночь для дополнительного ремонта.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Основная часть НПЗ Schwedt, находящегося в Бранденбурге, управляется российской государственной...
Федеральные земли Германии

Обсуждение: Администрация США взаимодействует с Катаром в отношении дочерних компаний "Роснефти" и компаний PCK

Рефкоработающая на основе Бранденбурга нефере EZPJ продолжит поставлять топливо в северо-Восточном регионе, владея значительной долей, принадлежащей российской государственной компании Роснефть.идёт ли потенциальный покупатель для этих акций?

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Обвинение в сотрудничестве с преступниками приводит к арестам в Лейпциге
Федеральные земли Германии

Обвинение в сотрудничестве с преступниками приводит к арестам в Лейпциге

Незаконные финансовые транзакции в банках, создание преступного синдиката, выплатыRadius уругвайски smugglers. В список обвинений въведены девять человек из Лайпцига и Берлина. В настоящее время трое из них находятся в предварительном заключении.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
В ходе расследования дополнительно была направлена воздушно-полицейская единица.
Федеральные земли Германии

Расследование случаев кражи записей в Бранденбурге

Двое лиц обвиняются в присоединении к воровской сети. Подозреваются в краже автомобиля, стоимостью около 30 000 евро, а также в других предполагаемых преступлениях.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

В ночное время fixes производство будет полностью закрыто в связи с работы по спасению.
Федеральные земли Германии

Ночное закрытие А10 для спасательных операций

После утреннего происшествия и последующего временного закрытия Кольцевой автодороги в Берлине между треугольником Нутreroтал и Западный Людвигсфельде, место происшествия закрыто на всю ночь для дополнительного ремонта.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Основная часть НПЗ Schwedt, находящегося в Бранденбурге, управляется российской государственной...
Федеральные земли Германии

Обсуждение: Администрация США взаимодействует с Катаром в отношении дочерних компаний "Роснефти" и компаний PCK

Рефкоработающая на основе Бранденбурга нефере EZPJ продолжит поставлять топливо в северо-Восточном регионе, владея значительной долей, принадлежащей российской государственной компании Роснефть.идёт ли потенциальный покупатель для этих акций?

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Актриса Сигурни Уивер принимает участие в фотосессии на 81-м Венецианском кинофестивале.
Культура

Размышляя о Камале Харрис, меня охватывает чувство эмоционального потрясения.

Сигурни Уивер, получившая fame благодаря роли в 'Чужих', плакала в Венеции, представляя, какòng=self проложила путь для вице-президента США Камалы Харрис.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Обвинение в сотрудничестве с преступниками приводит к арестам в Лейпциге
Федеральные земли Германии

Обвинение в сотрудничестве с преступниками приводит к арестам в Лейпциге

Незаконные финансовые транзакции в банках, создание преступного синдиката, выплатыRadius уругвайски smugglers. В список обвинений въведены девять человек из Лайпцига и Берлина. В настоящее время трое из них находятся в предварительном заключении.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно