- Трубопровод для природного газа в Регенсбурге разрушен <unk> рабочий получил травму во время строительства

При проведении земляных работ на газовой трубе в Регенсбурге строитель получил незначительные травмы. Раненый был доставлен в больницу для медицинской помощи. Как сообщил представитель полиции, газопровод был случайно поврежден экскаватором во время строительства. На месте происшествия пожарные обнаружили явный запах газа.

К сожалению, поврежденный газопровод нельзя было отключить, поэтому его временно заделали. Затем специалисты починили трубу.

В ранние часы около 30 жителей в радиусе 250 метров были эвакуированы и находились под присмотром в течение нескольких часов. Однако, как заверила полиция, "нет угрозы для общественности". Представитель полиции заявил, что газ был природным газом, содержащим аромат.

Операция завершилась примерно через четыре часа. Жителям разрешили вернуться в свои дома. В общей сложности, как сообщило пожарное управление, присутствовало около 65 сотрудников экстренных служб.

Повреждение газовой трубы произошло не только в Регенсбурге, но и затронуло районы в соседней Баварии. Инцидент вызвал тщательное расследование со стороны местных властей в Баварии.

Читайте также: