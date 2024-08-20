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ОбществоНовостиРеалити-телевидение

Тропические мифы, связанные с Кадер-Лотом, создают проблемы для пожилых людей.

Ежемесячный платеж двухсот восьмидесяти евро.

 and  James Williams
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Кэдер Лот борется с приближающимися последствиями старения, главным образом из-за финансовых забот.
Кэдер Лот борется с приближающимися последствиями старения, главным образом из-за финансовых забот.

Тропические мифы, связанные с Кадер-Лотом, создают проблемы для пожилых людей.

Кадер Лот, 51 года, сейчас сталкивается с тревогой из-за недружелюбных зверей и надоедливых участников в дикой природе Южной Африки. На самом деле, она также тревожится о своем будущем. Как она честно признается, ее скромная пенсия не покроет расходы.

Правило сохранения своей финансовой ситуации в тайне не применяется к Лот. Она делится своей проблемой с газетой Bild, признаваясь: "Я получила уведомление о пенсии - €280 в месяц, начиная с 65 лет. Это просто ужасно".

Она не одна в такой ситуации, объясняет она. "Многие знаменитости считают, что мы не получаем государственные пенсии, и если получаем, то их недостаточно для жизни. Это действительно тревожно". Она глубоко уважает старость, в том числе и финансовую.

Чтобы не оказаться в ситуации выживания на €280 в месяц на пенсии, она готовится заранее. Это включает в себя ее возвращение в шоу RTL и RTL+ "Я знаменитость - Битва за корону джунглей". В 2017 году Лот заняла пятое место в "Я знаменитость - Задержи меня!" (IBES), и теперь она снова берется за знаменитый лагерь джунглей, присоединяясь к 12 другим "Легендам джунглей" в борьбе за корону джунглей и €100,000 призовых.

"Я не хочу оказаться бездомной в старости"

Ее привлекает "заманчивый" гонорар просто за участие, сумму, которая легко может восполнить дефицит пенсии. Она признается: "Конечно, это часть причины, по которой я это делаю снова". Ее цель ясна: "Я не хочу оказаться бездомной в старости".

Во время своего участия в IBES в 2017 году она, якобы, получила €80,000 в виде гонорара. Однако она быстро отмечает: "Большая часть уходит в налоговую".

Она не только полагается на телевизионные появления, чтобы обеспечить свою старость. Она также вкладывает в частную пенсию и оформила несколько страховых полисов. Она даже рассматривает возможность покупки недвижимости, несмотря на высокие цены.

Несмотря на успешное участие в "Я знаменитость - Задержи меня!", заработав €80,000, Кадер Лот признает высокое налогообложение. Она продолжает вкладывать в частную пенсию и получать различные страховые полисы, чтобы обеспечить свое финансовое будущее. Принимая во внимание свою ограниченную пенсию, она рассматривает возможность покупки недвижимости, несмотря на растущие цены на недвижимость. Кроме того, Лот находит утешение в мире телереалити, выражая желание участвовать в "Я знаменитость - Битва за корону джунглей" ради шанса выиграть €100,000 и облегчить свои опасения о финансовой стабильности в старости.

Оказавшись перед лицом пугающей перспективы жизни на €280 в месяц на пенсии, Лот опирается tanto на свою телевизионную карьеру, как и на финансовое планирование, стремясь избежать бездомности в старости.

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