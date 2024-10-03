Тропический шторм Хелена в США обостряется, приводит к гибели в общей сложности 200 человек.

Ураган "Хелен" унес жизни 200 человек в Соединенных Штатах. Власти объявили о восьми дополнительных жертвах в Джорджии и трех в Северной Каролине. Активные поисково-спасательные миссии продолжаются в сильно пострадавших западных горах Северной Каролины, которые испытали на себе самую сильную ярость шторма.

Между тем, семь дней назад "Хелен" обрушился на северную Флориду, причиняя разрушения по всему юго-востоку США. Этот ураган стал самым смертоносным на материковой части США со времен урагана "Катрина", который обрушился в 2005 году.

Несмотря на продолжающиеся поисково-спасательные работы, все еще обнаруживаются жертвы урагана "Хелен". Число трагедий достигло мрачной отметки в 221, из которых 200 жертв приходится на США.

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