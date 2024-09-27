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ПолитикаНовостиОпасность

Тропический шторм Хелена теряет силу

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута

Тропический шторм Хелена теряет силу

"Вращающийся монстр" Хеллен, ранее классифицированный как "очень опасный", обрушился на побережье Флориды. В результате хаоса произошли разрушительные наводнения и отключения электроэнергии. В пятницу Национальный центр ураганов предупредил, что несмотря на ослабление, Хеллен по-прежнему представляет серьезную опасность.

Изначально Хеллен был классифицирован как ураган категории 4, но later был понижен до категории 1.

По данным poweroutage.us, более 1,1 миллиона домов во Флориде остались без электроэнергии, а около 90 000 домохозяйств в прилегающей Джорджии испытали такую же участь. Многие дороги оказались под водой. Урагановый центр США предсказал "опасные наводнения" и оползни.

Хеллен пересекал Мексиканский залив, принося ветры скоростью до 225 километров в час. Поздно в четверг (по местному времени) Хеллен обрушился на Флориду. По данным властей, ветры шторма ослабли до 145 километров в час.

Авиасообщение было приостановлено в городах Тампа и Таллахасси, Флорида.

Несмотря на ослабление Хеллена, опасность опасных наводнений и потенциальных оползней оставалась серьезной проблемой. Многие дороги оставались под водой, представляя значительную опасность для путешественников.

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