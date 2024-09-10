Тропический шторм Яги унес многочисленные жизни во Вьетнаме, Китае и на Филиппинах

В воскресенье метеорологическая служба Вьетнама снизила уровень тревоги, но предупредила о сохраняющейся угрозе наводнений и оползней, так как мощный тайфун, самый сильный за годы, двинулся на запад.

На день раньше, в Ханое, столице, тайфун Яги повалил линии электропередач и связи, что привело к масштабным наводнениям, тысячам поваленных деревьев и ущербу имуществу.

Правительство Вьетнама подтвердило, что по меньшей мере три человека погибли в Ханое, городе с населением более 8,5 миллионов человек, и эти цифры предварительные. По данным последних сообщений, в Вьетнаме погибли 14 человек, в том числе четыре в результате оползня в провинции Хoa Binh, примерно в 100 километрах (62 мили) к югу от Ханоя.

53-летний мотоциклист погиб, когда на него упало дерево в провинции Hai Duong, как сообщает государственная пресса. По меньшей мере одно тело было найдено возле побережья города Халонг, где пропало дюжину людей; спасательные операции планировались на воскресенье, как только позволят условия.

Яги также унес жизни четырех человек на острове Хайнань, самом южном провинции Китая, согласно последним данным. Управление по управлению чрезвычайными ситуациями в Филиппинах, первоначальной целью Яги после его образования на прошлой неделе, повысило число погибших там в воскресенье до 20 с 16, и еще 22 человека считаются пропавшими без вести.

Предупреждение о наводнении

Посадившись в Вьетнаме в субботу днем, Яги вызвал волны высотой до 4 метров (13 футов) в прибрежных провинциях, что привело к длительным отключениям электроэнергии и связи, затрудняя оценку ущерба для правительства.

Метеорологическая служба предупредила о сохраняющейся угрозе "мгновенных наводнений вблизи небольших рек и ручьев и оползней на крутых склонах в нескольких местах в северных горных районах и прибрежной провинции Тханьхоа".

К утру воскресенья в Ханое воцарилось спокойствие, позволившее властям быстро очистить город от поваленных деревьев и мусора, разбросанного по всему городу и прилегающим районам.

Как выразился 57-летний житель Ханоя Хоанг Нгок Ньен, "тайфун причинил городу большие разрушения. Деревья падали на дома людей, автомобили и людей на улице".

Международный аэропорт Ноибаи в Ханое, самый загруженный аэропорт на севере Вьетнама, возобновил работу в воскресенье после закрытия в субботу утром.

В Хайнане предварительные оценки показали значительные финансовые потери и массовые отключения электроэнергии, согласно данным сотрудников службы экстренного реагирования, цитируемых в государственной газете Хайнань Даил.

Несмотря на снижение уровня тревоги во Вьетнаме, Всемирная метеорологическая организация продолжает отслеживать путь тайфуна, так как он представляет значительную угрозу для других азиатских стран. Разрушительные последствия Яги не ограничиваются Вьетнамом; он также причинил значительный ущерб в провинции Хайнань Китая.

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