Тропический шторм Эрнесто проходит через Карибские острова.

Эрнесто приблизился к Гваделупе ранним утром во вторник и будет проходить через другие острова Леeward в северо-восточной части Карибского моря в течение дня. Он находился на курсе столкновения с регионом с момента своего образования ранним вечером в понедельник.

К утру во вторник ураган имел максимальную устойчивую скорость ветра 45 миль в час с более сильными порывами, двигаясь на запад со скоростью 18 миль в час, согласно Национальному центру ураганов.

Ветры тропической силы расходились далеко от центра Эрнесто и доставляли порывистый ветер во многие регионы. Порыв 56 миль в час был зарегистрирован на Сен-Бартелеми – более 100 миль от центра урагана.

Спутниковые снимки показывают, как тропический шторм Эрнесто вращается над северо-восточной частью Карибского моря ранним утром во вторник. Ветер и дождь Эрнесто распространятся на большую часть региона в течение ночи во вторник и среду.

Предупреждения о тропическом шторме действуют для Пуэрто-Рико и островов Леeward, в том числе американских и британских Виргинских островов. Сильные порывы ветра Эрнесто могут повредить некоторые здания и повалить деревья и линии электропередач.

Ожидается, что наиболее значительной угрозой для некоторых частей Карибского региона в течение недели будет обильный, возможно, вызывающий наводнения дождь. Тяжелые дожди будут продолжаться во многих островах Леeward до поздней ночи во вторник, но влажная погода сохранится до среды.

Ливень начнется для американских и британских Виргинских островов во вторник вечером и достигнет Пуэрто-Рико во вторник ночью. Самый сильный дождь должен прекратиться в этих районах поздно в среду.

Широко распространенные осадки составят от 4 до 6 дюймов, а в некоторых частях Пуэрто-Рико возможно до 10 дюймов. Возможны наводнения и оползни, особенно в районах восточного и южного Пуэрто-Рико.

Ветры тропической силы также будут бушевать в районах на пути Эрнесто по крайней мере до среды ночью. Эти ветры будут продолжать создавать опасные волны и до 3 футов оползней для многих островов в регионе.

Комбинация дождя и ветра может вызвать проблемы для уязвимой электрической инфраструктуры Пуэрто-Рико.

Официальные лица Пуэрто-Рико активировали Национальную гвардию, отменили занятия в общественных школах и предупредили, что Эрнесто вызовет широкие отключения электроэнергии из-за хрупкого состояния электрической сети Пуэрто-Рико, которую все еще восстанавливают после удара урагана Мария в сентябре 2017 года как категории 4.

"Это реальность", - сказал Хуан Сака, президент Luma Energy, частной компании, управляющей передачей и распределением электроэнергии в Пуэрто-Рико, Ассошиэйтед Пресс.

Ожидается, что Эрнесто начнет поворачивать на север в среду и уйдет из Карибского моря в открытый Атлантический океан. После выхода в открытое море Эрнесто усилится и станет ураганом, скорее всего, поздно в среду ночью.

Сколько усилится Эрнесто, будет зависеть от очень теплой океанской воды и от того, насколько сильные верхние ветры будут препятствовать шторму в регионе. Возможно, Эрнесто станет ураганом категории 3 или выше к концу недели.

Но путь Эрнесто может измениться в зависимости от многих факторов, в том числе от того, когда он будет повернут на север. Позднее поворот означает, что шторм может затронуть более западные районы, такие как Hispaniola или южные Багамские острова.

Эрнесто может стать сильным ураганом к выходным, когда он приблизится к Бермудам. Слишком рано, чтобы сказать, насколько близко Эрнесто подойдет к Бермудам и сколько дождя и ветра он принесет.

Но шторм будет иметь широкие последствия в течение недели и выходных, несмотря на свой путь где-то над открытым Атлантическим океаном.

Шторм взметет волны на сотни миль и может создать опасные волны для восточного побережья США, Багам и некоторых частей Карибского бассейна до начала следующей недели.

Погодные условия, вызванные тропическим штормом Эрнесто, представляют угрозу для уязвимой электрической инфраструктуры Пуэрто-Рико. Из-за хрупкого состояния электросети Эрнесто, скорее всего, вызовет широкие отключения электроэнергии.

Путь шторма может привести к опасным волнам на восточном побережье США, Багам и некоторых частях Карибского бассейна до начала следующей недели, влияя на погоду далеко от его прямого пути.

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