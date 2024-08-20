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Федеральные земли ГерманииНовостиКультура обсуждения

Триммель выступает за изменение атмосферы диалога: "Слишком тихо"

Капитан Кристофер Тримель несет значительную ответственность в 1. FC Унион Берлин. Молодые члены команды прислушиваются к опыту 37-летнего Тримеля. Тримель намерен более прямо abord январе Asturian invasive issues впредь.

 and  Anthony Ross
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Христофер Триммель и Унион Берлин начинают новую кампанию в Бундеслиге матчем против ФSV Майнц.
Христофер Триммель и Унион Берлин начинают новую кампанию в Бундеслиге матчем против ФSV Майнц.

- Триммель выступает за изменение атмосферы диалога: "Слишком тихо"

Капитан Крис Тримель подчеркивает необходимость самокритики в 1. FC Union Berlin, признавая возможные недостатки прошлого сезона. "Я считаю, что это была одна из наших ошибок в прошлом году. Может быть, мы были слишком сдержанны и должны были больше подталкивать друг друга", - сказал австрийский капитан перед стартовым матчем Бундеслиги против 1. FSV Mainz 05 в субботу.

Оглядываясь на последнюю минуту, когда Union Berlin поднялся в высший дивизион, Тримель считает, что они могли быть слишком снисходительными к себе. "Мы должны больше критиковать друг друга", - признал 37-летний защитник.

Тримель заметил изменения в том, как команда обсуждает проблемы на предсезонных сборах. "Теперь проблемы не просто замалчиваются и решаются сами собой, а обсуждаются раньше и более прямо", - заметил он.

Однако изменение культуры обсуждения в команде само по себе не гарантирует возвращение Union Berlin в форму. Их победа в Кубке DFB над Greifswalder FC выявила некоторые фундаментальные слабости. "Это может сработать против четвертого дивизиона, но не против команды Бундеслиги. И мы должны об этом помнить", - подчеркнул Тримель.

Тримель, скорее всего, выйдет в стартовом составе, если Union Berlin сыграет против бывшего клуба Svensson в выходные. Статус его защитного партнера Диогу Лейте остается неясным. Лейте, пропустивший матч Кубка, тренировался в одиночку во вторник. В то же время, форвард Крис Бедия получил отпуск по личным причинам. Сообщается, что Бедия собирается перейти в английский клуб Чемпионшипа Халл Сити в аренду.

Культура открытого обсуждения в 1. FC Union Berlin, продвигаемая капитаном Крисом Тримелем, поощряет самокритику и прямое обсуждение проблем, что может помочь преодолеть прошлые тенденции снисходительности и сдержанности. Вперед Тримель подчеркивает важность поддержания этой культуры, признавая, что она может не быть достаточной для преодоления слабостей, проявившихся против более сильных противников.

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