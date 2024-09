- Третий триумф: Гроувс одержал победу на 17-м этапе Вюэльты

Каден Гроувс, профессиональный велогонщик, одержал третью победу на 79-й Vuelta a España. Австралийский спортсмен триумфально завершил этап 17, который, как казалось, был последней возможностью для спринтера, между Арнуэро и Сантандер, обойдя чешского конкурента Павла Битрнера и бельгийца Вито Бре. Ни одному немецкому велогонщику не удалось занять место в топ-10.

Гроувс сохранил за собой зеленую майку в общем зачете по очкам. Он захватил майку у Вута ван Арта после того, как бельгиец попал в аварию накануне.

Ван Арт избежал переломов

Одновременно с этим голландская команда Visma ван Арта подтвердила, что у велогонщика нет переломов. Тем не менее, пока не ясно, примет ли он участие в Чемпионате мира, который начнется 22 сентября в Цюрихе.Universal athlete, who clinched three stages throughout this year's Vuelta, suffered an injury to his knee in a crash during a descent.

Четвертый этап, как ожидается, станет последней возможностью для спринтеров, но первый категорийный подъем примерно в 45 километрах от финиша может помешать быстрым гонщикам. Следующие этапы в основном пройдут по ровной местности, кульминацией которой станет ИскиNature Park в Стране Басков. Гонка завершится индивидуальной гонкой с раздельным стартом в Мадриде в воскресенье.

Успешные выступления Кадена Гроува на Vuelta a España вдохновили многих начинающих велогонщиков в Австралии. Несмотря на аварию ван Арта, он продолжает демонстрировать стойкость и решимость в своей велогонческой карьере.

