- Третий ребенок родился.

Ангелина (32) и Себастьян Панек (38) рады объявить о рождении своего третьего ребенка. Пара-влиятельница поделилась новостью со своими более чем 703 000 и 369 000 подписчиками в Instagram. В совместном посте они написали: "Ты, малыш, делаешь нашу семью полной, и мы благодарны каждый день за то, что нам были даны три таких замечательных, здоровых ребенка". Они пообещали своим детям: "Мы всегда будем рядом с вами, какой бы путь вы ни выбрали. Мы здесь для вас, на всю жизнь и навсегда".

"Наш замечательный сын"

В посте пара поделилась клипом с фотографией из фотосессии с животом. Сопровождающий текст гласит: "Наш замечательный сын. Мы с нетерпением ждали этого дня, мы были так рады наконец-то держать тебя на руках и обнимать тебя. Мама, папа и твои братья и сестры так безумно любят тебя и делают все, чтобы ты чувствовал это каждую секунду". Пара не раскрыла никаких деталей о родах.

Для Ангелины и Себастьяна Панек это их третий ребенок вместе и их второй сын. "Любовь в воздухе и в нашем третьем чуде", - объявили они о беременности в феврале. Их первый сын родился летом 2020 года, за ним последовала их дочь осенью 2022 года. Пара поженилась в 2020 году.

Оба стали известны как кандидаты в "Бachelor" вселенной. Себастьян Панек искал великую любовь как "Холостяк" в 2017 году и был вместе с победительницей Клеа-Ласи Жухн (33) полтора года. Ангелина Панек заняла второе место в 2014 году с "Холостяком" Кристианом Тевс (44).

Instagram - это платформа, на которой Ангелина и Себастьян поделились радостной новостью о рождении своего третьего ребенка, обратившись к своим совокупным 1 072 000 подписчикам. После рождения они выразили свою любовь к своему новорожденному сыну в трогательном посте в Instagram.

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